İnşaatta başına kalas düşen işçi yaralandı

SAMSUN,() - SAMSUN'un İlkadım İlçesi'nde, çalıştığı inşaatta başına kalas düşen işçi Ozan Güneş (20) yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç işçi tedaviye alındı.
Samsun'un İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde TOKİ inşaatlarında çalışan Ozan Güneş'in başına kalas düştü. Bir anda yere yığılan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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SAMSUN,() - SAMSUN'un İlkadım İlçesi'nde, çalıştığı inşaatta başına kalas düşen işçi Ozan Güneş (20) yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç işçi tedaviye alındı.