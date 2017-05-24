İnşaatlarda 6 günlük kalıp işini 2 güne indirdi

İSTANBUL, () - TÜYAP Kongre Merkez'inde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul'da birçok yeni ürün görücüye çıktı. 23-27 Mayıs tarihleri arasında dünyanın 105 ülkesinden gelen ziyaretçilere kapılarını açan fuara katılan, kalıp ve iskele sistemleri alanında Türkiye'nin öncü firması URTİM 6 yeni sistemini tanıttı.

Aralarında Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Tüpraş Rafinerisi, Çamlıca Camii ve Fildişi Sahili Konsolosluk Binası gibi dev projelere hizmet veren URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, “İnşaatlarda daha pratik sistemleri sunabilmek amacıyla 6 yeni sistem geliştirdiklerini söyledi. Urfalılar, 2 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettikleri SKYSET, SCAFEX, FLAMAX, FLEXSET,EKOSET ve PROPEX gibi yeni sistemlerin iş gücü ve zaman açısından büyük avantajlar sağladığına dikkat çekti.

HEDEF PAZAR ORTADOĞU VE AFRİKA

Bu ürünleri özellikle Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç etmek için ürettiklerini vurgulayan Serdar Urfalılar, "Fuar bizim açımızdan çok verimli geçiyor. Ar-Ge çalışmalarımızın meyvesini aldık. Döşeme kalıbını daha pratik bir şekilde kurmak için iki yıl süren AR-GE sonucu olarak PROPEX adlı yeni sistemimizi tasarladık. Ayrıca hızlı ve kolay kurulabilen, işçilikte yüzde 30'a varan azalma sağlayabilen bir panel sistemi geliştirdik. Pratik kurulumu ve erken sökümü ile zaman tasarrufu sağlıyor. Eski kalıbı sökebilmeniz için daha fazla işçilik gerekirken, bu sistemle hızlı bir şekilde sökebiliyorsunuz. Bir ikincisi de ürünü kurarken eski kalıp sistemleriyle daha fazla eleman gerekiyordu, yeni panel sisteminde 2 kişi ile pratik bir şekilde kurulabiliyor" diye konuştu.

YÜZDE 30 AVANTAJ SAĞLAYACAK

Çelik üretim hattından sonra yeni bir alüminyum kaynak sistemi hattı kurduklarını anlatan Urfalılar, bu yeni sistemin yeni bir fabrika kurmak kadar değerli oluğunu söyledi. Türkiye'de bu ürünü kendilerinden başka bir firmanın üretmediğini vurgulayan Urfalılar, "Yeni sistemin mevcut sistemlerimiz ile kullanımının da rahat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu ana kadar verdiğimiz diğer sistemlerin yanında bir alternatif olarak görüyoruz. PROPEXyüksek tonajlı işlerde de kullanılabiliyor. Dolayısıyla yüksek tonajlı inşaat işlerinde, havaalanı, metro istasyonu, metro tünellerinin yapımı gibi işlerde çok uygulanabilecek bir sistem. Bu sistemle Avrupalı rakiplerimizle farkı kapattık diyebiliriz. Avrupalı müşterilerimiz ve partnerlerimiz de yeni sistemlerimizi çok beğendi" dedi.

Geliştirdikleri yeni sistemlerin firma cirosuna yüzde 30 etki etmesini beklediklerini ifade eden Urfalılar, "Küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarına özel ürettiğimiz FLEXSET,ve EKOSET sistemlerimiz ise hafif, iki kişi tarafından kaldırılıp, hareket ettirilebilen pratik kalıp sistemleri. Yeni ürünlerimizle amacımız müşterilerimize daha geniş bir alanda komple bir sistem sunmak" diye konuştu.

İSTİHDAMA YÜZDE 35'LİK BİR KATKI

İstihdam seferberliğine destek verdiklerini kaydeden Serdar Urfalılar, "URTİM olarak istihdam seferberliğinden sonra ilk 3 ayda 33 kişiyi istihdam ettik. Son 3 senedir insana yatırım yaparak mevcut istihdamımızı yüzde 35 oranında artırdık" dedi.

105 ÜLKEDEN KATILIM

Dünyanın en büyük 5 yapı fuarından biri olan, Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul'da 5 gün boyunca yerli ve yabancı bin 250 katılımcı firma 18 bin 640 ürün sergilerken, 105 ülkeden yaklaşık 120 bin ziyaretçinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Yapı Fuarı'nda URTİM olarak ilk kez seminerler düzenlediklerine dikkat çeken Serdar Urfalılar şunları söyledi: "Önümüzdeki yıllarda Yapı Fuar'ında bu seminerleri düzenli hale getirmeyi planlıyoruz. Fuarda Alman teknik danışmanımız Erhard Reichle, endüstriyel kalıp ve iskele sistemleri ile inşaatlardaki maliyetlerin azaltılması hakkında bilgilerini paylaşırken, Cevdet Dal ise yalın inşaat konulu bir seminer verecek."

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