"İnşaatlar ciddiye alınmıyor, hoyratça çalışılıyor"

İSTANBUL’DA son birkaç gün içerisinde ardı ardına yaşanan bina ve istinat duvarı çökmelerini değerlendiren Prof. Dr. Tuncer Çelik, "Çökmelerin temel nedeni, işin önemsenmemesi, yeterince ciddiye alınmaması ve bu işin uzmanı olmayan kişiler tarafından hoyratça yapılmasıdır" dedi.

İstanbul’da son birkaç gün içerisinde ardı ardına yaşanan bina ve istinat duvarı çökmeleri dikkatleri yapı ve hafriyat çalışmalarına çevirdi. Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Tuncer Çelik, yaşanan olaylar için "Göz göre göre yaşanan bir facia" değerlendirmesinde bulundu.

“YAĞMUR YAĞDIĞINDA HATALAR ORTAYA ÇIKIYOR”

Son günlerde artan bina çökmelerinin temel nedeninin işin önemsenmemesi, yeterince ciddiye alınmaması ve uzmanı olmayan kişilerin hoyratça bu işi yapma çabası içine girmeleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelik, “Yaz inşaat mevsimidir, yazın zemin kuru olduğu için inşaat yapılması yeğlenir. Zira kuru zeminlerin mukavemet parametreleri yaş zeminlerinkinden çok yüksektir. Ancak mühendislerin kullandığı gerçek parametreler ıslak zemin parametreleridir. Sağlam gibi görülen istinat yapısının zemin ıslanıp suya doyduğunda mukavemetini kaybetmesi tüm bu olumsuzlukların temel nedenidir. Mühendislerin bu olguyu dikkate alıp ona göre proje ve uygulamayı yapmaları gereklidir. Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle artan yoğun yaz yağmurları yazın da zemini suya doygun hale getirmektedirler. Dolayısıyla risk alınıp usulüne uygun yapılmayan yapıların göçmelerinin artması bu nedenledir” diye konuştu.

“SÜTLÜCE OLAYI BİR FACİA”

40 yıl önce ankrajlı istinat perdelerini Türkiye’de ilk defa uygulayan ekip içerisinde yer aldığını belirten Prof. Dr. Tuncer Çelik, “Göçen perdeler hepsi ankrajlı istinat perdesi ama maalesef uzman olmayan kişilerin elinde yanlış proje ve yanlış uygulamanın tipik bir örneği Sütlüce’deki inşaat çukurunun ankrajlı perdesinin göçmesidir” dedi. Sütlüce’de göçen bina ve istinat perdesinin görüntülerini izlediğini aktaran Prof. Dr. Çelik, “Orada perdenin altını tamamen oydular, oysa ki oymayı bir dolu bir boş pozisyonunda kademeli yapmaları lazımdı. Tabi perde altı boşaldığı için aşağıya indi. Maalesef göz göre göre facia denen şey oldu burada. Hem perde çöktü, hem arkadaki bina gitti. Binanın bir kusurunu görmedim çünkü temelinin üçte biri boşa çıktı, altta geri kalan zeminin kayması sonucu da devrildi” ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR CİDDİYE ALINMALI"

Çözümün bu çalışmaların ciddiye alınarak, uzman kişilere projelendirilip proje gereklerini doğru olarak uygulamaktan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Çelik, “Bir bina deprem olmadığı sürece ayakta kalır. Deprem 20-50 yılda bir olur ama istinat perdesi dediğinizde, yağmur her zaman yağabiliyor. Yaz ortasında da yağıyor. Zemin suya doygun olduğu anda da göçme kendisini gösteriyor. Çoğu zaman projeler doğru ama imalat yanlış oluyor, şantiye şefi yanlış uygulama yapabiliyor. Bu işlerde titiz çalışma, titiz projelendirme ve titiz imalat gerekiyor” uyarısında bulundu.

(FOTOĞRAF)