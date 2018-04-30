İnşaatı 7 yıl devam eden Ağrı Devlet Hastanesi hizmete açıldı

AĞRI, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı geçiktiği için tepki gösterdiği 450 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi,bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 30 Kasım'da, 51 Ak Parti milletvekilinin katıldığı toplantıda Ağrı Devlet Hastanesi'nin yapımı geçiktiği için tepki gösterdi. Erdoğan, "Ağrı'ya gittiğimde bunun hesabını soracağım. Fena fırçalayacağım" dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2011 yılında yapımına başlanan Devlet Hastanesi inşaatına hız verildi. 3 Aralık 2017'de Ağrı'da yaptığı konuşmada Erdoğan bu kez , "Hastanemiz bitiyor. İnşaatının bu kadar uzamasından sorumlu olanlara hesabını soracak, inşallah çok yakında hastanemizi hizmete açacağız" dedi.

Yapımı tamamlanan 450 yatak kapasiteli Ağrı Devlet Hastanesi, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine katılan Vali Süleyman Elban, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Hastane binasında incelemelerde bulunan Vali Elban, hastane çıkısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süleyman Elban şunları söyledi:

"Devlet Hastanemiz tamamlandı. Artık peyder pey hastanemize taşınmaya başladık. Bu haftasonu diyaliz ünitemiz taşındı ve hizmet vermeye başladı. Bundan sonrada sırasıyla kadın doğum, laboratuvar ve diğer ünitelerle devam edecek. Kısa bir süre içerisinde de hastanemiz tüm üniteleriyle hizmet vermeye başlayacak. İşin özelliği gereği bir anda hemen aynı gün tüm birimlerin taşınması söz konusu olamaz. Çünkü diğer ünitelerde de bir hizmet veriliyor. Bir zafiyet oluşmasın diye Sağlık Müdürlüğündeki arkadaşlarımız planlamalarını yaptılar. Tüm birimleri kısa bir süre içerisinde buraya toplayıp hizmet vermeye devam edecek. Ben hastanemizin başta Ağrı’mıza olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah insanımız az hasta olur ama az hasta olduğunda da kaliteli hizmet alırlar diye temenni ediyorum. Daha farklı insanımıza yakışır yatırımlarında olmasını temenni ediyorum. Bu hastanenin insanımıza kazandırılmasında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere, sayın milletvekilimize, sağlık personelimize, tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında herkesin ciddi katkıları oldu ama sonuç güzel oldu. Bugün itibari ile hastanemiz faaliyete başladı."



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