İnşaat ustası muhtarın işini, karısı üstlendi

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Keşlik mahallesinde 31 Mart seçimlerinde ikinci kez muhtar seçilen inşaat ustası Emir Metin'in (48), muhtarlık işlerinin yoğun olması nedeniyle asıl mesleğini eşi Fatma Metin (39) üstlendi. Muhtarlık öncesi eşine ara ara yardım eden Fatma Metin, yaklaşık 5 yıldır inşaatlarda sıva, alçı, su tesisatı, laminat parke işleri yapıyor.



Keşlik Mahallesi'nde yaşayan evli, 2 çocuk annesi Fatma Metin'in inşaat ustası eşi Emir Metin, 31 Mart seçimlerinde ikinci kez muhtar seçildi. Daha önceleri inşaat işlerinde eşine yardım ederek işi öğrenen Fatma Metin, eşi muhtar olduktan sonra onun mesleğini üstlenerek, inşaat işlerinde daha yoğun çalışmaya başladı. 5 yıldır inşaatlarda duvar, sıva, fayans, alçı, ters tavan, su tesisatı, kaynak ve laminant parke işlerini başarıyla yapan Fatma Metin, erkek meslektaşlarına da örnek oluyor. Yaptığı işler beğenilen Fatma Metin, çevre mahallelerde de inşaat işleri yapıyor.



'ÇEVRE KÖYLERDEN DE TERCİH EDİYORLAR'



Fatma Metin, eşi muhtar olmadan önce inşaat işlerine birlikte gittiklerini belirterek, "Artık eşim muhtar olduktan sonra yalnız yapıyorum. Her işi eşimin bana yardımı olmadan da yapabiliyorum. Laminant parke, fayans, sıva, ters tavan, kaynak işleri yapıyorum. Elimden geldiği kadar köyümüzün işlerini yapıyorum. Çevremizdeki köyler de bizi tercih ediyor" diye konuştu.



'KADIN İSTEDİĞİ ZAMAN HER İŞİ BAŞARABİLİR'



Eşinin, muhtar olduktan sonra muhtarlıktaki işlerinin yoğunluğu nedeniyle inşaat işlerine ara vermek zorunda kaldığını anlatan Metin, "Önceden eşimin yanına yardım etmek için gidiyordum. Yanında dura dura her işi yapmayı öğrendim. Artık kendim yapıyorum. Bu meslek bir kadın için zor; ama severek bu işi yaptığım sürece hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Kadın istediği zaman her işi başarabilir. ‘Ben yapamam’ diye bir şey yoktur. Kadınlara tavsiyem kimseye muhtaç olmasınlar. Herkes elinden geleni yaparsa hiçbir sorun olmaz" diye konuştu.