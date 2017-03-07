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İnşaat kalıbından yapılan masadan şampiyonluğa

Murat ÖZGÖL/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde inşaat kalıbı tahtasından yaptıkları masa tenisinde antrenman yaparak dereceler elde eden 14 yaşındaki Muhammet Çilek ile 10 yaşındaki Mustafa Çilek'e kaymakam yeni...

İnşaat kalıbından yapılan masadan şampiyonluğa

Murat ÖZGÖL/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde inşaat kalıbı tahtasından yaptıkları masa tenisinde antrenman yaparak dereceler elde eden 14 yaşındaki Muhammet Çilek ile 10 yaşındaki Mustafa Çilek'e kaymakam yeni bir masa, raketler ve eşofman hediye etti.
Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Çilek ile Hacı Seyit Taşan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Çilek, okullarının masa tenisi takımlarında yer aldı. İki kardeş okullarındaki çalışmalarını pekiştirmek için evlerinin bahçesine masa tenisi yapmaya karar verdi. Kardeşler tahtalardan ayaklar, inşaat kalıbı tahtalarından ise, masayı yaparken, masanın iki yanına koydukları tahtalara ise ip çekerek fileyi oluşturdu. Dilovası'nda okullar arasında yapılan turnuvada Muhammet Çilek takımı ve kendisi birinci olurken, ilk defa bir turnuvaya katılan Mustafa Çilek birinci olurken, takımı ise 4'üncü oldu.
Dilovası Kaymakamı Asım Alkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Muhammet ve Mustafa Çilek kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, yeni bir masa, eşofman ve raket hediye etti. Kardeşler, bahçelerinde oluşturacakları yeni bir alanda ise yeni masalarını kuracaklarını söyledi. Muhammet Çilek, "Masalarımız az olduğu için antrenmanı devam ettirmemiz gerekiyordu. Kardeşimle biraz uğraştık. 3 kalıptan masayı yaparak böyle güzel bir eseri yaptık. Müsabakalara gittik ben birincilik aldım, takım olarak da birinci olduk. Kardeşim ilk defa katıldığı şampiyonada birinci, takım olarak 4'üncü oldu" dedi.
Kaymakam Asım Alkan kardeşleri kutladıktan sonra yaptıkları masada kardeşlerle masa tenisi oynadı.

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