İnşaat iskelesinde Ata'ya saygı duruşu

Tokat'ta, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna çevredeki binalarda çalışan işçiler de eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Ömer Toraman, 48'inci Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saat 09.05'te çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanından geçmekte olan görme engelli Nurettin Sancak, babası Mehmet Safa Yücel ile tören alanına gelen 5 yaşındaki Mehmet Asaf asker selamı vererek saygı duruşuna geçti. Ayrıca tören alanına 50 metre uzaklıkta bir apartmanın 5'nci katındaki iskelede çalışan iki işçi de saygı duruşuna katıldı.