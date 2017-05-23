İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi

İNGİLTERE'nin Manchester şehrinde yapılan terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.
Manchester'de Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin hemen ardından yapılan terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken 59 kişi ise yaralandı. Yaşanan terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.
İNGİLTERE'nin Manchester şehrinde yapılan terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.