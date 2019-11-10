İngilizler'den Atatürk'e saygı duruşu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan İngilizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde düzenledikleri törenle andı. Atatürk Anıtı önünde toplanan İngilizler, anıta çiçekler koyup, saygı duruşunda bulundu.

Fethiye'de yaşayan yerleşik İngilizler '1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle 11 Kasım'da düzenleyecekleri anma törenini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü nedeniyle bugün gerçekleştirdi. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan 100'e yakın İngiliz, anıta çiçek sunup, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Modern Türkiye'nin kurucusu olarak nitelendirdikleri Atatürk'ü anma etkinliği sırasında bazı İngilizler'in gözlerinin dolduğu görüldü. Atatürk'ün anılmasının ardından tören, 1'inci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anılmasıyla devam etti.

'ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ'

Tören sonunda konuşan İngiliz Anthony Benham, Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılar olarak Atatük'ü yakından tanıdıklarını ve büyük saygı duyduklarını belirtti. Bu nedenle her yıl düzenledikleri 11 Kasım törenlerini, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da gerçekleştirdiklerini kaydeden Benham, "Türkiye için büyük öneme sahip Atatürk'e Fethiye'de yaşayan İngilizler olarak büyük önem veriyoruz ve saygı duyuyoruz. Bugün Atatürk anıtı önünde toplandık ve onun için saygı duruşunda bulunduk" dedi.

Törene katılan İngiliz Mia Benham ise "Türkiye'de eğitim gören bir öğrenci olarak Atatürk'ü çok yakından tanıyorum. Onun Türk arkadaşlarım için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Ben de Atatürk'ü seviyorum ve ona büyük saygı duyuyorum. Bu nedenle törene katıldım ve Atatürk için saygı duruşunda bulundum" diye konuştu.



