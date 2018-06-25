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İngiliz turisti otomobille ezerek öldürdü

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'ne tatile giden İngiliz turist Charlie Birch (39), bir barda kız arkadaşına kötü davrandığı için tartışığı Rum tarafından otomobille ezilerek öldürüldü. Birch'in kız arkadaşının yaralı kurtulduğu olayın...

İngiliz turisti otomobille ezerek öldürdü
GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'ne tatile giden İngiliz turist Charlie Birch (39), bir barda kız arkadaşına kötü davrandığı için tartışığı Rum tarafından otomobille ezilerek öldürüldü. Birch'in kız arkadaşının yaralı kurtulduğu olayın ardından, aracı denize sürerek intihara kalkışan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Tatil için Güney Kıbrıs'a gelen Welshpoollu Charlie Birch, kız arkadaşıyla birlikte tatil bölgelerinden Baf'ın Peya köyüne geçti. Birch ve kız arkadaşı önceki gün eğlenmek için bir bara gitti. Burada, bir Rum genç, Charlie Birch'ın kız arkadaşına kötü davrandı. Bunun üzerine Birch ile Rum genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İngiliz çift, bardan ayrıldı. Bardaki Rum da kız arkadaşıyla otomobiline binerek çifti takibe başladı. Rum şüpheli, ardından otomobili İngiliz çiftin üzerine sürdü. Otomobilin altında kalan Birch olay yerinde yaşamını yitirdi, kız arkadaşı yaralandı. Yaralı, en yakın hastaneye kaldırıldı.
KIZ ARKADAŞINI ÖLÜME TERK ETTİ
Olay sonrasında, şüpheli, kız arkadaşının da bulunduğu aracı bu kez denize sürerek intihara kalkıştı. Rum şüpheli araçtan çıkarken, kız arkadaşını ise bıraktı. Otomobilde mahsur kalan kız, güçlükle kurtuldu. Kız arkdaşını ölüme terk ederek kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

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