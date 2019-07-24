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İngiliz gelin, gözyaşlarını tutamadı

İZMİT’te Serçin Budak, master eğitimi için gittiği İngiltere’de tanıştığı Lauren Grath ile hayatını birleştirdi. İzmit’te yapılan düğünde duygulananİngiliz gelin gözyaşlarını tutamadı Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü’nden...

İngiliz gelin, gözyaşlarını tutamadı
İZMİT’te Serçin Budak, master eğitimi için gittiği İngiltere’de tanıştığı Lauren Grath ile hayatını birleştirdi. İzmit’te yapılan düğünde duygulananİngiliz gelin gözyaşlarını tutamadı
Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Serçin Budak, master için İngiltere’ye gitti. Manchester Üniversitesi’nde master eğitimini tamamlayan Serçin Budak, İngiltere’de Lauren Grath ile tanıştı. Evlenme kararı alan çift, dün İzmit’te İngiliz ve Türk konukların katıldığı düğünle dünyaevine girdi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İngiltere’de yaşayacak olan çiftin düğünü Türk örf adet ve geleneklerine göre yapıldı. Seçkin Budak’ın düğünde nikah şahitliğini kız kardeşi Burçin Budak, Lauren Grath’ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşı Catherine Murray üstlendi. Gözyaşlarını tutamayan İngiliz gelin Lauren Grath damadın ayağına basmayı da unutmadı.
Bir otelde operasyon müdürü olarak görev yapan Lauren Grath, nikah sırasında çok duygulandığını ve ortamdan çok etkilendiğini söyledi. Kapadokya’da balayı yapacak olan çift, ardından İngiltere’ye dönecek.
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