İngiliz çift, davullu zurnalı düğünle evlendi 

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ne tatil için gelen İngiliz muhasebeci 52 yaşındaki Dale Davies ile sevgilisi 49 yaşındaki hemşire Anita Jonson, davul zurna eşliğindeki düğünle evlendi. Faytonla turistik Hisarönü Çarşısı'nda tur atan çift, tatilci ve turistlerin ilgi odağı oldu.İngiltere'nin Lincoln şehrinden Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne geçen 30 Temmuz'da tatil için gelen Dale Davies ile Anita Jonson çifti, Hisarönü Mevkii'nde bir otele yerleşti. Çift, tatil sırasında 3 yıllık birlikteliklerini düğünle taçlandırmaya karar verdi. Otel işletmecisi Erkan Tümen'e ilçede rastladıkları bir düğünden çok etkilendiklerini söyleyen çift için Türk düğünü organize edildi.FAYTONLA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE TUR ATTILARDavul zurna eşliğinde iki atın çektiği faytona binen çift, turistik Hisarönü Çarşısı'nda tur attı. Faytonun önüne kesen çarşı çalışanları damattan harçlık aldı. Davetlilerin yürüyerek eşlik ettiği fayton, tatilci ve turistlerin de ilgi odağı oldu. Hisarönü Meydanı'nda faytondan inen çift, davul zurna eşliğinde oyun oynadı. Oyun sırasında çevredeki restoranlarda yemek yiyenler Davies ve Jonson çiftine alkışla tempo tuttu. Daha sonra faytonla otele dönen çift, davul zurna eşliğinde oyun oynamaya devam etti.Daha önce rastladıkları Türk düğününden etkilendiklerini belirten Dale Davies, davullu zurnalı düğünden çok keyif aldıklarını söyledi. 20 yıldır Türkiye'ye tatil için geldiğini anlatan Davies, Türk geleneklerine aşina olduğunu ve çok sevdiğini kaydetti.Gelin Anita Jonson ise unutamayacaklarını bir düğünle dünya evine girdiklerini vurguladı. Faytonla gezmekten çok keyif aldığını aktaran Jonson, tatilci ve turistlerin gösterdiği ilgiden çok memnun kaldığını belirtti."TÜRK GELENEKLERİNİ TANITTIK"İngiliz tatilcilere Türk geleneklerini tanıttıkları için çok mutlu olduklarını anlatan otel işletmecisi Erkan Tümen, "Burada tatil yaparken Türk düğünü görmüşler ve etkilenmişler. Bizde örf ve adetlerimizi onlara anlattık. Çok hoşlarına gitti. Bugünde onlara davullu zurnalı düğün yaptık. Fayton eşliğinde sokakları gezdirdik. Herkes çok mutlu oldu. Çiftimize mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

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