İnfaz koruma memurları ile hükümlü yakınlarına rüşvet operasyonu: 10 gözaltı

MİLAS Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlüleri, rüşvet karşılığı kendi cep telefonlarından aileleriyle görüştürdükleri tespit edilen 4 infaz koruma memuru ile rüşvet verdikleri belirlenen 6 tutuklu ve hükümlü yakını gözaltına alındı. 10 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda uzun süredir görev yapan bazı infaz koruma memurlarının, bazı hükümlü ve tutuklulara rüşvet karşılığında kendi cep telefonlarını kullandırdığını, yine rüşvet karşılığı iyi hal raporu hazırladıklarını tespit etti. Söz konusu infaz memurlarının 2016 yılından bu yana, cezaevinde kalan ya da tahliye olan tutuklu ve hükümlülere gönderilen malzemelere el koydukları da belirlendi.Tespitler üzerine jandarma ekipleri, salı günü infaz koruma memurları M.A., T.A. A.G. ve M.S.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İnfaz koruma memurlarına rüşvet verdikleri tespit edilen tutuklu ve hükümlü yakınları S.Ç., S.Ç., C.D., S.Ç., O.K. ve L.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve iş yerleri ile araçlarında arama yapıldı.Jandarmadaki sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI