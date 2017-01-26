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İnegölspor'a forvet takviyesi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, Gümüşhanespor'dan forvet Hüseyin Ali Pala'yı sezon sonuna kadar kiraladı. İnegölspor yönetimi, gol yollarındaki sıkıntıyı aşabilmek için ara transfer dönemindeki...

İnegölspor'a forvet takviyesi
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, Gümüşhanespor'dan forvet Hüseyin Ali Pala'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
İnegölspor yönetimi, gol yollarındaki sıkıntıyı aşabilmek için ara transfer dönemindeki üçüncü forvet transferini gerçekleştirdi.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Hüseyin Kurt, "Ara transfer döneminde belirli eksik gördüğümüz noktalarda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha öncede kendisi ile ilgilendiğimiz Gümüşhanespor'da oynayan Hüseyin Ali Pala ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak mücadele edecek. Kendisinden gereken en güzel verimi alacağımıza inanıyorum. İnegölspor'a geldiği içinde hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.
Hüseyin Ali Pala ise, İnegölspor yönetimine teşekkür ederek, "Bana güvenip aldılar. Ben de elimden geleni yapacağım. Ben forvetim, forvette gol atması gerek. İnşallah elimden geleni yapacağım. Futbolda en önemli etken zaten taraftarlar. Siz bize lazımsınız. Maçlara gelin destek olun. Bizde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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