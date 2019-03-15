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İnegöl’de 160 bin dönümlük alanda maden aranıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde maden arama çalışmalarına başlandı. İlk sondajla çıkarılan maden türleri incelenmek üzere Maden Tetkik ve Arama'ya (MTA) gönderildi. Yıllar sonra maden aramak için ruhsat...

İnegöl’de 160 bin dönümlük alanda maden aranıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde maden arama çalışmalarına başlandı. İlk sondajla çıkarılan maden türleri incelenmek üzere Maden Tetkik ve Arama'ya (MTA) gönderildi.
Yıllar sonra maden aramak için ruhsat verilen İnegöl’de önemli sonuçlar alınmaya başlandı. 
İnegöl'de MTA Genel Müdürlüğü'nce belirlenen 160 bin dönümlük alanda yer alan 4 kırsal mahalledeki bölgelerde maden arama çalışmaları başlatıldı. Özellikle bakır, gümüş ve altın başta olmak üzere değişik maden türlerinin olduğu tahmin edilen Sulhiye, Tüfekçikonak, Bahçekaya ve Mesruriye mahallelerinde MTA tarafından ilk sondaj vuruldu. Hazine arazisi ve özel şahıslara ait arazilerde yapılan sondaj çalışmalarında çıkarılan maden türleri incelenmek üzere MTA'ya gönderildi.
160 BİN DÖNÜMLÜK ALANDA ARAMA YAPILIYOR
Yaklaşık 160 bin dönümlük alanda yapılan sondaj çalışmaları kırsal mahallelerdeki vatandaşlar tarafından da heyecanla takip ediliyor. 4 alanda eş zamanlı olarak yapılan sondaj çalışmalarında bazı maden türlerine rastlandığı iddia ediliyor. Konuyla alakalı MTA Genel Müdürlüğü'nün çıkan sonuçlara göre resmi bir açıklama yapacağı öğrenildi.
İNEGÖL'DE MADEN TARİHİNDE İLK
Öte yandan tarihi kaynaklarda, İnegöl’de Turguteli diye anılan bölgede, hem demir cevheri, hem de gümüş madeninin çıkarıldığı biliniyor. Özellikle Tahtaköprü’den Babasultan’a kadar Domaniç dağlarının ve Uludağ’ın İnegöl’e bakan topraklarında demir ve gümüş gibi yeraltı zenginliğinin olduğu yazılıyor. Yeraltı zenginliğinin var olduğu bilinen diğer yer ise, İnegöl’e bağlı Maden mahallesi. Bu yer Turguteli bölgesindeki maden zenginliklerinin merkezi olarak gösteriliyor. Cevher Lala Karyesi, Kırmiç Karyesi, Kırağu Pazarlu, Hordonî ve Demirci Pazarlu adıyla bilinen mezra ve karyeler de bu bölge içinde bulunuyor. Ayrıca, bu bölge dışında Çardak Deresi’nde bakır, kurşun, çinko, Sülüklügöl mahallesi de antinon ve altın, Tahtaköprü bölgesinde ise vollastonit maden cevherine rastlanmıştı. Bugüne kadar tarihi kaynaklarda Sulhiye ve Bahçekaya mahalleleri arasında kalan bölgeye ilişkin herhangi bir kayıta rastlanmamıştı. Bölgede maden çalışmalarında sonuç alınması halinde Türkiye’deki yeraltı zenginlikleri haritasının değişebileceği konuşuluyor.

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