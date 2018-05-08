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İnegöl, sağanakla göle döndü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde cadde ve sokaklar yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrası suyla doldu. Suyun ev ve iş yerlerine girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba gösterdi. İnegöl'de birçok cadde ve sokak yaklaşık...

İnegöl, sağanakla göle döndü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde cadde ve sokaklar yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrası suyla doldu. Suyun ev ve iş yerlerine girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba gösterdi.
İnegöl'de birçok cadde ve sokak yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler gibi vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar bozularak yol ortasında kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise su içinde yürüyerek yollarına devam etti. Ertuğrulgazi ve Mahmut Esatbey caddelerinde dükkanları bulunan esnaf, iş yerlerine su girmemesi için dükkanlarının kapısına odun parçalarından bariyer yaptı. Belediye ekipleri rögarları açmak için yoğun çaba harcadı.

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