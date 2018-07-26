İnegöl'de sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı. Araçlar sulara gömülürken, bazı evleri ise su bastı.İnegöl'de yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su dolu sokaklara ve altgeçitlere giren araçlar suya gömülünce, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

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