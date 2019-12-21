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İnegöl'de orman yangını (1)
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 30 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İnegöl'ün kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz...
GENEL 21.12.2019, 14:47
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 30 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İnegöl'ün kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 30 dekarlık alanda etkili olan yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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