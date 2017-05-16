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İnegöl'de öğrencileri staja asker gibi uğurlama

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, yiyecek ve içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarında eğitim gören 30 lise öğrencisi, 4 ay sürecek staj için Antalya’nın Kemer ilçesine gitti. Öğrencileri...

İnegöl'de öğrencileri staja asker gibi uğurlama

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, yiyecek ve içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarında eğitim gören 30 lise öğrencisi, 4 ay sürecek staj için Antalya’nın Kemer ilçesine gitti. Öğrencileri terminalde aileleri ve öğretmenleri uğurladı. Asker uğurlamasını aratmayan törende bazı veliler gözyaşlarını tutamadı. 
İnegöl İlçesi'nde Sevim Yıldız 4- Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarında eğitim gören 30 öğrenci, staj görmek için dün akşam ilçe terminalinden Antalya'ya uğurlandı. Öğrencileri 4 ay sürecek staj için ailelerinin yanı sıra okul müdürleri Serdar Bülent Yıldız yolcu etti. Bu yıl 64 öğrencinin Antalya'da staj yapacağını belirten Okul Müdürü Yıldız, "İlk etapta 30 öğrencimiz Antalya Kemer'de 5 yıldızlı iki ayrı tatil köyünde staj yapacaklar. Daha sonra 34 öğrencimiz daha staja katılacak. Staj boyunca öğrencilerimizin sağlık sigortaları yapılıyor, maaş da alacaklar. Böylece yıl içersinde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe geçirecekler" dedi.
İnegöl terminalinde asker uğurlamasını aratmayan stajyer öğrenci uğurlamasında, bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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