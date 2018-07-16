İnegöl'de festival coşkusu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. İnegöl Mehter Bölüğü eşliğinde İnegöl AVM önünden başlayan yürüyüşe katılan folklor ekipleri, renkli görüntüler oluşturdu.

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. 8 ülke ve 15 kültür derneğinin katılımı ile geçen Cumartesi akşamı Hikmet Şahin Kültürparkı'ndaki amfi tiyatroda başlayan gösterileri çok sayıda İnegöllü izledi. 14 Temmuz'da başlayıp 21 Temmuz'da sona erecek festival kapsamında Mobilya Halk Dansları yarışmasının yanı sıra ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı konserler de düzenlenecek.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından festivalin açış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Çok heyecanlıyız. Misafirlerimiz var, kendi kültürleri ve yöresel kıyafetleriyle şehrimize geldiler. Her yıl gerçekleştirdiğimiz Kültür sanat festivallerini geliştirerek devam ediyoruz. Bu sene 31'incisini gerçekleştiriyoruz. Bu güzelliği bizlere yaşatan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizde 81 vilayetten, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan birçok vatandaşımız var. Allah'a hamdolsun ki huzur, hoşgörü, esenlik içerisinde mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugün yine farklı coğrafyalardan çok değerli misafirlerimiz var" diye sözlerine devam eden Başkan Taban, şöyle konuştu:

"Kuzey Osetya, Kazakistan, Kosova, Bosna Hersek, KKTC, Gürcistan, Makedonya, Kosta Rika'dan misafirlerimiz festivalimiz için İnegöl'ümüze geldiler. Bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Kardeş belediyelerimizden misafirlerimiz şehrimize gelmeye başlıyorlar. Tahtamukay Belediye Başkanımız aramızdalar, kendilerine teşekkür ediyorum. Kortej yürüyüşümüz ile birlikte coşkulu şenliğimize başladık. Gala gösterilerinin ilk akşam programının startını veriyoruz. Misafirlerimizin gösterilerini izleyeceğiz. Hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu işin bir bütçesi var, bunun büyük bir bölümünü sponsorlarımız karşıladılar. Kültür Bakanlığımızın da destekleri var. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bu festivalin tarihini 14 Temmuz-21 Temmuz olarak belirledik ancak 2016 yılında ülkemizde yaşanan bir hain darbe girişimi oldu. Bunun neticesinde 250 şehit verdik, gazilerimiz var. Geçtiğimiz günlerde İnegöl'de bulunan gazi kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Program akışlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz. Dolu dolu programlar icra edeceğiz. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bizleri kardeşliğin, birlikte olmanın sevinci, mutluluğu ve coşkusu ile baş başa bırakması, kültürlerin bir olduğu bir dünya olması dileğiyle, iyi ki varsınız."

'ASİL MİLLETİMİZİN KARARLI DURUŞU'

Kaymakam Ali Akça ise "Güzel bir programda bir aradayız. İnegöl Kültür ve Sanat Festivali'nin bu sene 31'incisi kutlanıyor. Kortej yürüyüşünde ben de bulundum, AVM'den başladık, Kültürpark'a kadar yürüdük. 15 Temmuz çok büyük bir ihanetti. Bu büyük ihanete karşı asil milletimizin kararlı duruşu ihanet şebekesini dizlerinin üzerine çökertti, yerle bir etti. O şehitlerimizden, gazilerimizden Allah razı olsun. Misafir ekiplere hoş geldiniz diyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Ahıska Türkleri Kültür Derneği, Bosna Hersek, Bal-Göç Kültür Derneği, Gürcistan, Bayburt Kültür Derneği, Makedonya, Ertuğrulgazi Kültür Derneği, Kazakistan, Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Romanlar Kültür Derneği, Kosta Rika, Rumeli Kültür Derneği, Kuzey Osetya, Şavşat Kültür Derneği, Belediye Halk Dansları ekipleri sahne alarak, performanslarını sergiledi.



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