İnegöl'de, Fatih'in gemilerinin minyatürü yapıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - TÜRKİYE'nin mobilya ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde, İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin yıl dönümü törenlerinde, karadan yürütülmek üzere 10 metre uzunluğunda minyatür ahşap gemi yapıldı.

İnegöl'de TIR ve kamyon dorsesi üzerine üretim yapan bir firma, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında karadan yürüttüğü gemilerin minyatürünü bir ay içersinde yaptı. Yaklaşık 20 bin liraya mal olan 10 metre uzunluğunda, 2.5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki minyatür gemi, İnegöl'de yarın yapılacak İstanbul'un Fethi Şenlikleri'nde, karadan yürütülecek. Minyatür gemin gerekli motorun konulması halinde denizde yol alabileceğini söyleyen firma ortaklarından Esat Ayaz, "Böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettik. Ekibimizle bir ay içersinde tamamladık. Minyatür gemi karadan yürütülecek. İçersine 50 kişi rahatlıkla binebilir. Uğraşırsak daha büyüğünüde yapabiliriz" dedi.



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