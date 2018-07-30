İnegöl'de evleri su altında kalan ailelere destek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 gün önce etkili olan sağanakta ev ve iş yerleri su altında kalanlar, ziyaret edilerek, hasar oranları tespit ediliyor.

İnegöl'de, 26 Temmuz Perşembe günü etkili olan sağanakta, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kaymakamlık tarafından su baskını sonucu ev ve iş yerleri hasar görenlerle ilgili tespit çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na bağlı İnegöl Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, belediye görevlileriyle birlikte hasar oluşan evlerdeki aileleri ziyaret etti. Evleri sular altıda kalan Hatice- Atıf Zor çiftini ziyaret eden ekipler, hasar tespit çalışması yaptı. Kemalpaşa Mahallesi'nde, oturduğu apartmana dolan suyu temizlerken akıma kapılıp, yaşamını yitiren Sami Tutal’ın ailesi de ziyaret edilerek, destek sağlandı.

İnegöl Kaymakamı Ali Akça, yağış nedeniyle zarar gören ailelere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, "Yaşanan sağanağın ardından ekiplerimiz tespit çalışmaları başlattılar. Görevlilerimiz mağdur aileleri tek tek ziyaret ediyorlar. Tespitler yapılıyor. Tespitler neticesinde gerekli destekler verilecektir" dedi.



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