İnegöl'de Ankara yolu kısa süre kapandı

BURSA’nın İnegöl İlçesi'ndeki Mezit Vadisi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir TIR trafik akışını olumsuz etkiledi. TIR, çekici yardımıyla kurtarılırken kapanan trafik yeniden ulaşıma açıldı.İnegöl'deki Mezitler Mevkii'nde yoğun kar yağışı trafik akışını olumsuz etkiledi. Karayolları 14'üncü Bölge ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken İnegöl Bölge Trafik ekipleri İnegöl çıkışında yaptıkları denetimlerde zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi. Bu araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletildi. Mezit’lerde bir TIR'ın kayması sonucu Ankara'ya gidiş yönü ulaşıma kısa süreli kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden olan TIR'ın kurtarılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.BELEDİYE EKİPLERİ YOLLARI AÇIYORİnegöl Belediyesi, kar yağışının yeniden başlaması ile birlikte tüm ekiplerini sahaya sürerek karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Kırsal mahalleler ve merkezde karla mücadele ekipleri dün akşamdan itibaren çalışmalara başladı. Yağışların başlamasıyla kırsal mahallelerde kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için hazırlanan eylem planı doğrultusunda, ulaşımın aksamaması adına yoğun mesai başladı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 5 bölgeye ayrılan kırsal mahallelerde 2 bölgede Bursa Büyükşehir ve 3 bölgede de İnegöl Belediyesi olmak üzere 5 ayrı ekip yolların açık tutulması için hummalı bir çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde kapanan yollar bölgedeki ekipler tarafından açılıyor.İnegöl Belediye Başkanı Ak Partili Alinur Aktaş, ilçe halkının günlük yaşamında aksaklık olmaması için gece gündüz- çalıştıklarını söyledi. Kar yağışının başlaması ardından ekiplerin zaman kaybetmeden görevli oldukları bölgelerde çalışmalara başladıklarını belirten Aktaş, “Şu anda kırsalda, hem de şehir merkezinde hummalı bir şekilde karla mücadele çalışmalarımız sürüyor” dedi.Aktaş, ekiplerin gece gündüz teyakkuzda olduğunu ve halkın mağdur olmaması için karla mücadele edildiğini kaydederek, kapanan yollar ve kar yağışı nedeniyle yaşanan aksaklıklarla ilgili '153' numaralı telefondan sorunlarını iletebileceğini söyledi.

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