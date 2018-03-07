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İnebolu'da müftü, ilk kez nikah kıydı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından ilçe müftüsü Abdullah Bora tarafından ilk kez nikah kıyıldı. İnebolu'da yaşayan Barış Karakoca ile Hanife Sarıbaş, hayatlarını birleştirmek üzere...

İnebolu'da müftü, ilk kez nikah kıydı
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından ilçe müftüsü Abdullah Bora tarafından ilk kez nikah kıyıldı.
İnebolu'da yaşayan Barış Karakoca ile Hanife Sarıbaş, hayatlarını birleştirmek üzere resmi nikah için İnebolu Müftülüğü'ne başvurdu. Müftülükteki nikah, ilçe müftüsü Abdullah Bora tarafından Kuran'ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından müftü Bora, evlendirme dosyası ile belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan metni okuyarak, çiftin nikahını kıydı.
Nikahın kıyılmasının ardından çiftlere nasihatler veren müftü Abdullah Bora, "Hayatınızın en önemli kararını verdiniz. İki farklı birey olarak hayatınızı birleştirdiniz. Bundan sonra hayatın acısı, tatlısı, sevinci, hüznü, ne varsa birlikte göğüsleyeceksiniz. İnşallah sizler hayatınızı Rabbimizin rızası doğrultusunda peygamberimize yakışır bir ümmet olarak devam ettireceksiniz. Bunun sonucunda inşallah Rabbim lütfeder, evlatlarınız olur, onları da aynı şuur ile iyi bir Müslüman olarak vatana, millete, insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek gibi bir vazifeniz olacak. Bu ağır bir yüktür, bunun farkında olun. Ama çok kutsal ve değerli bir yüktür. Bizim meşhur 4S formülümüz var. Bunu sizde kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü sadakat" dedi.

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