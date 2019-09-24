İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 'beyaz altın' olarak bilinen ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan pamukta hasada başlandı. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Geçen yıl kilo başına 80 kuruş olan desteğin bu yıl 1 lira 25 kuruş olması talebimiz var. Pamuğun kilosu, 4 lira 50 kuruşa alıcı bulsaydı, primin yükselmesi konusunda hiçbirimiz konuşmayacaktık" dedi.



Aydın'ın tarımsal ürün üretiminde önemli merkezlerinden olan İncirliova ilçesinde, kütlü pamuk hasadına başlandı. Geçen yıla oranla dönüm başına 50 kilo daha fazla mahsul alan üreticiler, rekolteden memnun kaldı. Taban ve destek fiyatının açıklanmaması ise ilçedeki 1700 pamuk üreticisini endişelendirdi. İlçede, 33 bin dönümde bu yıl 18 bin ton rekolte beklenirken, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, şöyle konuştu:



"Pamuğumuzu hasat edip, çırçır işletmelerine veriyoruz. 'Fiyatı ne' diye sorduğumuzda, 'Fiyat ne zaman belli olursa o zaman size söyleriz' cevabını alıyoruz. Borsa henüz yeni fiyat açıklanmadı. Borsa, geçen yılın fiyatı ile kalitesine göre, kilo başına 3 lira 20 kuruş ile 3 lira 50 kuruş arasında alım yapıyor. Çin'in ABD ile pamuk üzerinden sürtüşmesi tüm dünya pamuk borsasını etkiledi ve bizlere kadar yansıdı. Ancak bu konu bir an önce çözüme kavuşmaz ise Türk çiftçisi pamuğundan diğer ürünlere kadar hepsinde zor günler görecek. Aydınlı pamuk üreticisi eğer hasadı yapılan pamuğu kontrol edemez ise bu tüm ülkemizin tarımını engeller. Çünkü pamuk olmazsa buradaki çiftçiler alternatif başka ürünler ekmeye başlayacak. Böyle olunca da bir başka bölgenin arpasını, buğdayını ve mısırını biz ekeceğimiz için ülkedeki tarım dengesi de bozulacak. Pamuğun taban fiyatının bir an önce açıklanmasını 1 aydır istiyoruz."



'AÇIKLANAN NET FİYAT YOK'



Pamuk üreticisi istediği fiyatı bulamazsa gelecek yıl ekecek çiftçi aramak zorunda kalınacağını vurgulayan Kaykı, "Geçen yıl 4 lira 80 kuruştan fiyat belirlendi ve alımlar yapıldı. Daha sonra ise 3 lira 50 kuruşa kadar indi. Bir ara 4 liranın üzerine çıktı. Ancak bu 2 aydan beri fiyatlar sürekli geriledi. Şu anda açıklanan net bir fiyat yok. Ama çırçır fabrikaları, 3 lira 20 kuruş ile 3 lira 50 kuruş arasında alım yapıyor. Bu pamuğun maliyeti bile değil. Eğer bu fiyatlarda satarsak pamuk üreticisi biter. Geçen yıl kilo başına 80 kuruş olan desteğin bu yıl 1 lira 25 kuruş olması talebimiz var. Pamuğun kilosu, bugün 4 lira 50 kuruşa alıcı bulsaydı primin yükselmesi konusunda hiçbirimiz konuşmayacaktık. İlçemizde 10 bine yakın kişi pamuktan geçimini sağlıyor" diye konuştu.



Çiftçi Refik Tanrıkulu ise "50 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Böyle kaliteli ürün olan güzel bir yıl görmedim. Ama fiyatlar hala belli değil. Üretici olarak pamuğumuzu nasıl değerlendireceğiz?" dedi.