İncirli alt geçidini su bastı araçlar mahsur kaldı

Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,()
İSTANBUL'DA sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarda bulunanlar kurtarılmayı bekliyor.
fotoğraflı
Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarda bulunanlar kurtarılmayı bekliyor. fotoğraflı
17 Haziran 2018 Pazar 13:09
Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,()
İSTANBUL'DA sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarda bulunanlar kurtarılmayı bekliyor.
fotoğraflı
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