İncir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede jeotermal kaynak aranacak

İZMİR'in Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde jeotermal kaynak için sondaj çalışması yapmak isteyen bir firma, Valiliğe başvuruda bulundu. Firma, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu aldığında, yakınında incir, zeytin ve ceviz ağaçlarının bulunduğu, Hazine'ye ait olan bölgede sondaj çalışmalarına başlayacak. İmza toplamaya başlayan ilçe sakinleri ise kaymakam ile görüşerek projeye izin verilmemesini isteyeceklerini belirtti.

Tire'nin kırsal Başköy Mahallesi Yayla Yakası mevkisinde, jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışmasına başlamak isteyen firma, İzmir Valiliği'ne ÇED başvurusunda bulundu. Sondaj faaliyeti için bir sondaj noktası belirlendi. Sondaj noktasının çevresi ise sondaj alanı (ÇED alanı) olarak ilan edildi. Firma, toplamda 5 bin 431 metrekarelik bölgeyi ÇED alanı olarak belirledi. Hazine'ye ait olan bölgede, mahalle sakinlerinin geçim kaynağı olan incir, ceviz ve zeytin ağaçlarının bulunduğu belirtildi. Çalışmalar için Tire Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan firmaya, olumlu yönde görüş bildirildi. Proje dosyasındaki bilgilere göre, proje sahası, 1/100 bin ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda orman alanı lejantında kalıyor. Proje için başlatılan ÇED sürecinin ardından, ÇED olumu görüşü çıktığı takdirde, sondaj için toplamda 1218 metrekarelik alan üzerinde öncelikle bitkisel toprak sıyırma işlemleri gerçekleştirilecek. Proje dosyasındaki bilgilere göre, sıyrılan bitkisel toprak tekniğine uygun bir şekilde, bitkisel toprak depo alanında geçici olarak depolanacak.

GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİ ALINACAK

Jeotermal sondajları sonucu ortaya çıkan sondaj çamurlarının bertarafı için de geçici depolama alanları oluşturulacak. Bunun için, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden geçici depolama izni alınacak. Firma, proje dosyasında, sondaj faaliyetleri sırasında açığa çıkacak sondaj çamurları ile ilgili olarak ilgili genelgede yer alan tüm hükümlere uyulacağını taahhüt etti. Sondaj çalışmalarını yapacak olan firma ayrıca oluşabilecek yangınlara karşı her türlü tedbirleri de alacağını belirtti.

MAHALLELİ İSTEMİYOR

ÇED süreci başlatılırken, mahalleli duruma tepki gösterdi. İmza toplamaya başlayan vatandaşlar, ilçe kaymakamı ile görüşerek projeye izin verilmemesini isteyeceklerini belirtti. Tire Dağ Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yücel Özen de Aydın'ın İncirliova ilçesinde jeotermal tesislerinin bulunduğunu ve son zamanlarda bölgedeki bazı ağaçların kuruduğunu söyleyerek, duydukları endişeyi dile getirdi. Özen, "Dünyanın en güzel incir ve ceviz bölgesi burası. Hepi topu 40-45 derecelerdeki termal sulara ulaşma umuduyla dağlarımız jeotermal kuyuların deneme tahtası yapılacak. Reenjeksiyon (tekrar basma) kuyuları sağlıklı çalıştırılmayan jeotermal kuyu atıkları ağaçları bitirip, kurutuyor. Örneği Aydın'da mevcut" dedi. Projenin onaylanmaması için en güçlü direnişi göstereceklerini söyleyen Özen, konuyu gerekirse yargıya da taşıyacaklarını belirterek, "Bu enerji tüccarları karşısında sonuna kadar mücadele edeceğiz. İmza toplanmaya başlandı. İdari yargıya gideceğiz ve dağlarından bal damlayan köylerimizi koruyacağız" diye konuştu.



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