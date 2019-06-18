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İncir üreticisi 'ilekleme' işlemine başladı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki çiftçiler, daha kaliteli ve verimli incir için ürünü 'ilekleme' işleminden geçirmeye başladı. Nazilli'de 94 bin dekar alanda 2 milyon incir ağacı bulunurken ürünün olgunlaşması için kullanılan ilekler...

İncir üreticisi 'ilekleme' işlemine başladı
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki çiftçiler, daha kaliteli ve verimli incir için ürünü 'ilekleme' işleminden geçirmeye başladı.
Nazilli'de 94 bin dekar alanda 2 milyon incir ağacı bulunurken ürünün olgunlaşması için kullanılan ilekler (erkek incir) semt pazarlarında yerini aldı. Çiftçiler, incirin korunması ve olgunlaşması adına her sene yaptıkları ilekleme işlemine başladı. Erkek incir ürününün meyvesi olan ileğin, bünyesinde ürettiği sinekler sayesinde incir ürününde döllemeyi sağlayarak daha kaliteli ürün elde edilmesine katkı sağladığı belirtildi. Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Geçen yıla göre çalışmaların bir ay erken başladığına değinen İzgü, "Geçtiğimiz yıl hasat zamanından önce birkaç kez yağan yağmur, incir rekoltesini  ve kalitesini düşürdü. 55 ton rekolte elde edildi. Ama bu yıl olumsuz bir etki olmazsa, 70- 80 ton civarında rekoltenin olmasını tahmin ediyoruz" dedi. İlekmenin nasıl yapıldığından bahseden İzgü, "Ağaçlardan toplanan ilekler, iplere dizilir ve torbalara konularak bahçelerde bulunan incir ağaçlarının değişik yerlerine asılır. 10-15 gün ağaçlarda asılı kalır. Daha sonra ağaçlardan toplanarak imha edilirler. Sarp yerlerde bulunan incir ağaçlarında iplere dizilen ilekler kullanılır. Düzgün alanlarda bulunan ağaçlarda ise torlar içerisine konulmuş olan ilekler kullanılır. İhracatçılar Birliği, ilek torbalarını üreticilerimize ücretsiz olarak vermekte" dedi.
İLEKLEME NEDİR?
İncirde meyvenin tutup gelişebilmesi için ilek meyvelerindeki çiçek tozlarının ilek arıcığı tarafından incire taşınması gerekir. Bunun gerçekleşebilmesi için erkek ağaçlardaki ilek meyvelerinin dişi incir ağaçlarına asılması işlemine ilekleme denir.

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