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İncir tüccarı intihar etti

Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()- AYDIN’ın Germencik ilçesinde, incir tüccarı Süleyman A.(31), evinin avlusunda kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Olay, saat 14.30 sıralarında Ortaklar Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. İncir tüccarlığı...

İncir tüccarı intihar etti

Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()- AYDIN’ın Germencik ilçesinde, incir tüccarı Süleyman A.(31), evinin avlusunda kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Ortaklar Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. İncir tüccarlığı yapan, evli ve 2 çocuk babası Süleyman A., henüz bilinmeyen nedenle evinin avlusunda kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları Süleyman A.'yı görünce, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Süleyman A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Süleyman A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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