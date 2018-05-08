İnci kefalinin zorlu yolculuğu başladı 

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için sürüler halinde nehirlere göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı. Milyonlarca balık, üreme öncesi adaptasyon sağlamak için akarsu ağızlarına göç ediyor. Önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşan balıkların ortaya çıkardığı görsel şöleni izlemeye çok sayıda vatandaş gelirken, kaçak avlanmaya karşın güvenlik güçleri de bölgede nöbet tutuyor.Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında tedbir alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, bu göçte görsel bir şölen sunuyor.Vatandaşlar Muradiye İlçesi'nin Bendimahi bölgesinde yoğun olarak yaşanan bu doğa olayını izlemek için akın ederken, balıkları avlayan martıların da mücadelesine tanıklık ediyor. Yöre sakinleri, kendilerini büyülediklerini söyledikleri bu doğa olayını her yıl fırsat buldukça gelip, izlediklerini söyledi.BU YIL İLK FESTİVAL DÜZENLENECEKBalıkların zorlu yolculuğu ile ilgili bu yıl ilk kez festival düzenleyeceklerini söyleyen Muradiye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, amaçlarının inci kefali ile ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Yücel, "Festivaller inci kefali balığını daha iyi anlamak, daha iyi korumak ve gelecek nesillere daha iyi aktarılmasını sağlamak için var. Dünyanın öbür ucundan gelen bir insanın da Van Gölü’nün güzelliklerini görmesi gerekiyor. İnci kefalimizi korumak hepimizin asıl görevidir. Çünkü bu suyun içerisinde yaşayan tek canlı inci kefalidir. Onu da kaybedersek başka bir şey kalmayacak. Bu da tabiatın dengesini kökten bozmak demek" dedi.

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