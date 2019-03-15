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İncesaz, Akıngüç Sahnesinde

Kendilerine özgü müzik tarzlarıyla 20 yılı aşkın süredir müzik piyasasında yer alan ve bugüne kadar 9 albüme imza atan İncesaz grubu, birbirinden güzel şarkılarını 21 Mart’ta İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde seslendirecek. İstanbul...

İncesaz, Akıngüç Sahnesinde
Kendilerine özgü müzik tarzlarıyla 20 yılı aşkın süredir müzik piyasasında yer alan ve bugüne kadar 9 albüme imza atan İncesaz grubu, birbirinden güzel şarkılarını 21 Mart’ta İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde seslendirecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 21 Mart Perşembe günü İncesaz grubunu ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak konserde sevilen şarkılarını seslendirecek grup, izleyenlere müzik ziyafeti sunacak.

Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından 1997 yılında kurulan İncesaz grubuna, o dönemde Melihat Gülses, Dilek Türkan ve Cengiz Özkan gibi önemli solistlerde dahil oldu. Şu anda Bora Ebeoğlu ve Ezgi Köker Aldemir’in solist olarak sahne aldığı grupta, tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever ve gitarda Cengiz Onural ile bas gitarda Akın Aral yer alıyor.

İlk albümleri “Eski Nisan”ı 1999 yılında piyasaya süren İncesaz, son olarak 2017 Aralık ayında, Hakkı Öztürk (viyolonsel), Evrim Güvemli (klarnet) ve Burak Erdem yönetimindeki Rezonans Korosu’nun konuk olduğu “Peşindeyim” isimli albümünü yayınladı. İkinci Bahar, Ekmek Teknesi gibi başarılı dizilerin müziklerine de imza atan grup, genelde Cengiz Onural ve Murat Aydemir’in ürettiği eserleri yorumluyor. İncesaz, zaman zaman Cumhuriyet dönemi şarkılarını ve geleneksel türküleri de kendi anlayışı ve rengiyle seslendiriyor.

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