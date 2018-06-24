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İnce'nin sandığından Erdoğan çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu’nda oy kullandığı 1118 No’lu sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144 oy çıktı. Muharrem İnce'nin oy kullandığı...

İnce'nin sandığından Erdoğan çıktı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu’nda oy kullandığı 1118 No’lu sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144 oy çıktı.
Muharrem İnce'nin oy kullandığı ve toplam 380 seçmenin bulunduğu 1118 No'lu sandıkta oy sayma işlemleri tamamlandı. 344 seçmenin oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a 167, Muharrem İnce'ye 144, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a  4, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı. 5 oy da geçersiz sayıldı.
1118 No'lu sandıkta milletvekilliği seçiminde ise AK Parti'ye 138, CHP'ye 116, İYİ Parti'ye 45, MHP'ye 23 ,HDP'ye 11, HÜDAPAR'a 2, Saadet Partisi'ne 1, Vatan Partisi'ne 1 oy çıktı. Cumhur İttifakı'na ise 3 oy çıktı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

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