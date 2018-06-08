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İnce'nin, Korgeneral Temel hakkındaki sözlerine suç duyurusu

MARDİN Midyatlı olan ve İstanbul'da yaşayan Ayhan Aslan (40), cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Temel hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na...

İnce'nin, Korgeneral Temel hakkındaki sözlerine suç duyurusu
MARDİN Midyatlı olan ve İstanbul'da yaşayan Ayhan Aslan (40), cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Temel hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe ile başvuran Ayhan Aslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Aslan, "Bu açıklaması terör örgütlerine yeşil ışık yakmanın ötesinde hiçbir şey değildir.Yıllardır Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, sınır hatlarımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hudutlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı yapmış olduğu operasyonlarla başarı sergileyen ve terör örgütlerinin en çok çekindiği ordu komutanımızı rencide edip, terör örgütü yandaşlarına yeşil ışık yakarak moral veren Muharrem İnce hakkında soruşturma yapılarak işlemiş olduğu suçun kovuşturulması için gereğinin yapılmasını talep ederim" dedi.
Suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumuhriyet Başsavcılığı'nca 'müşteki' olarak ifadesi alınan Ayhan Aslan, "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, '30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. 81 milyonun huzurunda söylüyorum, senin apoletlerini sökmezsem, ben de Muharrem İnce değilim' demek suretiyle 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında rencide edici sözler sarf etmiştir. Aynca bu sözlerin terör örgütü propagandası kapsamında kalabileceğini düşünmekteyim. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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