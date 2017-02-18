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İmralı Adası'na 500 zeytin fidanı daha dikildi

BÖLÜCÜBAŞI Abdullah Öcalan'ın ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldığı İmralı Adası'nda, Adalet Bakanlığı hafta içersinde 500 zeytin fidanı dikti. Böylece İmralı Adası'ndaki zeytin ağacı sayısı 10...

İmralı Adası'na 500 zeytin fidanı daha dikildi
BÖLÜCÜBAŞI Abdullah Öcalan'ın ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldığı İmralı Adası'nda, Adalet Bakanlığı hafta içersinde 500 zeytin fidanı dikti. Böylece İmralı Adası'ndaki zeytin ağacı sayısı 10 bin 500'e yükseldi. Bakanlık bu sezon topladığı zeytinleri Marmarabirlik'te 50 ton kahvaltılık salamura zeytin ve zeytin ezmesi ile 12 ton zeytinyağı haline dönüştürdü. İmralı Cezaevi'nin ilk iki harfi; 'İM-CE' adı veren zeytin ve zeytinyağının satışlarına önümüzdeki haftalarda başlanacak.
Abdullah Öcalan'ın ve ömür boyu hapis cezasına mahkum 3 örgüt üyesinin kaldığı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nin bulunduğu İmralı Adası'nda hafta içerisinde 500 fidanın dikimi için tören düzenlendi. Bazı cumhuriyet savcılarınında davet edildiği zeytin fidanı dikimi ile İmralı Adası'ndaki zeytin ağacı sayısı 10 bin 500'e yükseldi. İmralı Adası'nda bu sezon toplanan zeytinler, Marmarabirlik'e teslim edildi. Bu nlardan satışa hazır 50 ton salamuralık zeytin ile 12 ton zeytinyağı elde edildi. İmralı Cezaevi sözcüklerinin ilk iki harfi alınarak 'İM-CE' adı verilen bu zeytinler, önümüzdeki hafta fiyatları belirlendikten sonra Bursa, İstanbul, Ankara'da bulunan adliye sarayları ile İstanbul ve Ankara'daki açık cezaevlerinde satılacak. Geçen yıl ilk kez 'İM-CE' markası taşıyan zeytinin kilosu 16 liradan zeytinyağının litresi ise 21 liradan ilk kez piyasaya sürülmüştü. Aynı markadaki 175 gram ağırlığındaki zeytin ezmesi ise 2 liradan satışa sunulmuştu.
İmralı Adası'ndaki zeytinler Gemlik'ten kimlik kontrolleri araştırılan işçiler tarafından toplanıyor.

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