İMO Başkanı Kaya: Projelerdeki usulsüzlükler engellensin

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - İNŞAAT Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı H. Çağdaş Kaya, Adana'da mimari projeler üzerinde yapılan oynamalarla birçok müteahhit, mimar ve mühendisin haksız kazanç sağladığını, bazı merkez ilçe belediyelerinde buna göz yumduğunu savundu.

Kaya, imara uygun hazırlanan ve onaylatılan projenin ardından sonradan yapılan değişikliklerle daire alanları genişletildiğini söyledi. Kaya, Adana'da, mimari projeler üzerindeki oynamalarla bazı müteahhit, mimar ve mühendislerin haksız kazanç sağladıkları ve buna göz yumulduğuna dair iddiaların kendilerine sık iletildiğini anlatırken şöyle dedi:

"Kimi uygulayıcılar tarafından imara uygun olarak hazırlanan ve onaylatılan projenin ardından sonradan yapılan değişikliklerle daire alanları genişletilmektedir. Etik dışı bu davranışın, bu uygulamanın hukuksuzluğa ve haksız rekabete neden olduğu ve bu duruma da bazı merkez ilçe belediyelerin göz yumdukları meslektaşlarımızca şubemize iletilmiştir."

YANGIN MERDİVENİ DAİRE İÇİNE ALINIYOR

Onaylanan projelerde yangın merdivenlerinin dairenin içine dahil edildiğini söyleyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnek verecek olursak; belirtilen 60-70 metrekare emsal alan üzerinde 3+1 ya da 4+1 daireler ortaya çıkartılmaktadır. Onaylanan projede dairelerin imalat alanına girmeyen yangın merdiveni, kaçış holü, iklimlendirme odası, klima balkonu gibi yerler üretim aşamasında ya da üretim bitiminde daire alanına dahil edilmekte ve bu oynamalarla haksız kazanç sağlanmaktadır. Bu aldatmayı yapanlar kadar, buna göz yuman ya da yeterli denetimi yapmayan yapı denetim firmasından belediyelere, ilgili kurumlara kadar herkes bu suça ortak olmaktadırlar."

BELEDİYELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Adana'da devam eden imar sorununu bazı kişilerin fırsata çevirmeye çalıştığını söyleyen Kaya bu konuda belediyelere büyük görev düştüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Adana'daki imar sorunları henüz çözüme kavuşamamıştır. Plan iptalleri, imara açık arazilerin kısıtlı olması, arsa fiyat artışları yaratmaktadır. Ancak bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin usulsüzlüklerine meydan vermemek gerektiği de son derece açık ve nettir. Hiç kuşku yok ki bu görev ve sorumluluk, birincil olarak belediyelerimize düşmektedir. Üyelerimizi rahatsız eden, mimar, mühendis ve yapı denetim firmaları açısından haksızlıklara neden olan bu usulsüzlüğe son vermek için belediyelerimizin bir an önce önlem alması gerekmektedir. Denetim ve kontrollerle bu durumun ortadan kaldırılabileceği açıktır. Özellikle ülkemizde meydana gelen çarpık yapılaşma, çevre felaketleri sonucu yıkılan sayısız bina ve benzeri durumlar inşaat sektöründe birey ve kurumsal anlamda etik dışı ve yasal olmayan davranışların, kararların ve uygulamaların varlığını gözler önüne sermektedir. Belediyelerimizi, Adana'da iş yapan müteahhitlerimizi, mimar ve mühendislerimizi bu usulsüzlüklerin bir parçası olmamaları konusunda, tüm ilişkilerinde dürüstlüğe uyarak hareket etmeleri, toplumu aldatıcı her türlü davranış ya da uygulamadan kaçınmaları gerektiği konusunda önemle uyarıyoruz."

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