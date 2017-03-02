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İmeceyle işletilen kahvede oyun yok, sohbet var

Nurettin ARKAN/ YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'ne bağlı Kurusarı Köyü'nde muhtarlığa ait köy kahvesi, imece usulü işletiliyor. Okey, kağıt oyunları ve tavla oynamanın yasak olduğu kahvede sadece sohbet ediliyor. Yalvaç'ın...

İmeceyle işletilen kahvede oyun yok, sohbet var

Nurettin ARKAN/ YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'ne bağlı Kurusarı Köyü'nde muhtarlığa ait köy kahvesi, imece usulü işletiliyor. Okey, kağıt oyunları ve tavla oynamanın yasak olduğu kahvede sadece sohbet ediliyor.
Yalvaç'ın 260 nüfuslu Kurusarı Köyü'nde muhtarlığa ait köy kahvesi, erkekler tarafından imece usulü çalıştırılıyor. Kendi aralarında sistem oluşturan 38 erkek, sırayla kahvenin işletmesini yapıyor. Sıra kendine geldiğinde nöbeti devralan kişi, kahvenin çay, kahve ve şeker ihtiyacını karşılayıp diğer erkeklere hizmet ediyor. Kahveye gelen misafirler de dahil hiç kimse ne kadar çay, kahve içerse içsin para ödemiyor.
SADECE SOHBET VAR
Kahvede okey, kağıt oyunları ve tavla oynanmasına izin verilmiyor. Televizyonun bulunmadığı kahveye gelenler ise aralarında sohbet ediyor. Diğer köylere ulaşımın sağlandığı yol üzerinde bulunan kahveye köy dışından gelenler de uğruyor. Burada içecek ikram edilen yolculardan da para alınmıyor.
UYGULAMA 3 YILDIR DEVAM EDİYOR
2014 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Tarık Kara, göreve geldiği günden itibaren bu uygulamayı başlattıklarını belirterek, "Köyümüzde kahvehane işletecek kimse bulamadık ve halk da mağdur olmasın diye böyle bir sistem bulduk. 3 yıl önce başlattığımız bu uygulama sorunsuz şekilde devam ediyor" dedi.
Kahvehanenin elektrik ve su faturası gibi genel giderlerinin de gelen faturaya göre bölüşülerek ödendiğini aktaran Muhtar Kara, bunun da aylık kişi başı 10-15 TL'ye denk geldiğini, sobada yakılan odun ve kömürü ise nöbet sırası gelen kişinin karşıladığını aktardı.
'BOŞ LAF KONUŞULMAZ'
Kahvede sıcak içeceklerin yanında kış akşamları ikramlar da olduğunu anlatan Tuncay Kömürcü, "O gün sıra kimde ise yiyecek bir şeyler ikram eder. Kimi bisküvi, kimi fıstık, kimi ceviz getirir. Hem bunları yer çayımızı içer, hem de sohbetimizi ederiz. Sohbetin genel konusu da ne yapabiliriz, ne üretebiliriz şeklinde ileriye dönük şeylerdir. Burada boş laf konuşulmaz" dedi.

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