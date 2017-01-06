İmdatlarına itfaiye yetişti

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, () - BALIKESİR- Edremit Karayolu'nun 40 kilometresinde İvrindi ilçesi yakınlarında yağmur sularının doldurduğu altgeçitte minibüste mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir ve ilçelerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İvrindi'deki şiddetli yağmur yüzünden bazı araçlar yolda kaldı, bazı kişilerin yardımına ise itfaiye yetişti. Hakan Zengin bugün saat 13.15'te, yönetimindeki 10 DBY 48 plakalı minibüsle İvrindi'ye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki, Balıkesir-Edremit Karayolu altındaki geçitten geçmek istedi. Alt geçidi dolduran yağmur sularının yüksekliğini hesaplayamayan Zengin, geçidin ortasına geldiğinde minibüsün motoronun durması üzerine, yanındaki arkadaşı Sezgin Aygün ile birlikte su dolu alt geçitte mahsur kaldı. Zengin itfaiyeden yardım İstedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekibi çekici ile minibüsü battığı sudan çıkardı. Zengin ve Aygün, İvrindi İtfaiye Grup Amirliği personeline teşekkür etti.

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