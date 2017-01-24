İmarsız alana cami yaptılar, elektrik ve su bağlatamadılar

Nermin UÇTU/MANİSA,() - MANİSA'da vatandaşların cami yaptırma girişimi tam bir çıkmaza girdi. Önce cami inşaatı için borç yükünün altına giren mahalleli, şimdi de tapusu bulunan ancak imarı olmadan yaptırılan camiye elektrik ve su bağlatamıyor. Caminin yapıldığı Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın, sadece caminin değil bölgedeki 700- 800 evin de imar izni olmadığı için su ve elektriğinin bağlanmadığına dikkat çekip, biran önce bu sorununun çözülmesini istedi.

Manisa'da yıllardır imar bekleyen Kazım Karabekir Mahallesi'nde, bir hayırseverin bağışladığı 453 Sokak'taki imarsız araziye 2016'nın Mart ayında yapımına başlanan cami inşaatı, bitme noktasına geldi. Ancak, elektrik ve su sorunuyla karşılaşıldı. Kazım Karabekir Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdurrahim Yazıcı, vatandaşın destekleriyle 1500 metrekare alanda camiyi yükselttiklerini söyledi. Mahallenin bu camiye ihtiyacı olduğunu belirten Yacızı, devletin yapması gerekeni kendilerinin yaptığını ancak şimdi de imar sorunu nedeniyle elektrik ve su bağlatamadıklarını söyledi.

700- 800 EVİN ELEKTRİĞİ SUYU YOK

Mahalle Muhtarı Tekin Aydın da, yıllardır imar beklediklerini söyledi. Mahallede çok sayıda insan yaşadığını ve cami ihtiyacı olduğunu belirten Aydın şöyle dedi:

"Buranın en büyük sorunu imar. Elektrik ve su sıkıntımız var. Mahallemde yaklaşık 700-800 evin elektrik ve suyu yok. Komşularından alıyorlar. Gediz Elektrik, 'Belediyeden imara uygunluk yazısı getireceksin ve su aboneliğin olacak' diyor. 'İmarsız yere neden ev yaptınız?' sorusuyla hep karşılaştık. Tapumuz var ama yıllardır imar gelmiyor. Biz de imar bekliyoruz."

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