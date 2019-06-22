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İmamoğlu son seçim mitingini Üsküdar'da yaptı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, son seçim mitingini Üsküdar'da yaptı. Sultanbeyli programının ardından Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Başından...

İmamoğlu son seçim mitingini Üsküdar'da yaptı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, son seçim mitingini Üsküdar'da yaptı. Sultanbeyli programının ardından Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Başından beri özüm ne ise sözüm de o oldu. İstanbul'u konuştum. İftirayla onla bunla ilgilenmedim. Yok saydım. Hiçbir zaman iradem dışında bir şey söylemedim. Dilim hiç değişmedi. Oya göre konuşmadım. Ben Üsküdar'da nasıl konuştuysam Sultanbeyli'de de öyle konuştum. Kadıköy'de nasıl konuştuysam Bakırköy'de de öyle konuştum. Hiçbir zaman iradem dışında bir söz söylemedim. Sizleri şunu söyleyeyim. Milletimin samimi bir yönetime ihtiyacı olduğunu biliyorum. İstanbul'da ihtiyaç neyse, çözümlerimiz neyse onları konuştuk. Şükürler olsun bugüne geldiğimizde çalışarak bu mücadeleyi, İstanbul mücadelesi olduğu kadar demokrasi mücadelesini vererek, bugüne geldik. Hepinize minnet duyuyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Her şeye rağmen bir hatamız varsa af edin, hakkınızı helal edin." dedi.

"SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK AMA OLSUN GENÇLİĞİMİZ VAR"
İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanların her türlü ihtiyacını biliyorum. Bu şehrin geleceği çocukları için çalışacağım. Şehrin enerjisi, heyecanı gençleri için çalışacağım. Şehrin vicdanı kadınları için çalışacağım. Bu şehrin insanları için çalışacağım. En öncelikli konu adalet olacak. Gece gündüz çalışacağız. Sorumluluğumuz büyük, ama olsun gençliğimiz var. İstanbul'un sıkıntıları çok onu da biliyoruz. Ama olsun cesaretimiz var. Sizlerden aldığımız güçle, enerjiyle kimsenin hakkını yemeyeceğiz ama hakkımızı da yedirtmeyeceğiz. Bundan hiç kuşku duymayın. İstanbul'da çok güzel işler yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi sizlere emanet ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Pazartesi Saraçhane'de buluşmak üzere."
Ardından eşi Dilek İmamoğlu ve danışmanları ile Üsküdar Meydanı'ndan vapura binen Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı. Vapurda foto muhabirlere poz veren İmamoğlu, sahildeki vatandaşları da selamladı. 
(FOTOĞRAFLI)

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