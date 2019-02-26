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İmamoğlu seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki seçim çalışmalarına, kentsel dönüşümün kapsadığı mahallelerden biri olan Kirazlıtepe'de devam etti. İmamoğlu,...

İmamoğlu seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki seçim çalışmalarına, kentsel dönüşümün kapsadığı mahallelerden biri olan Kirazlıtepe'de devam etti.
İmamoğlu, mahallede ikamet eden İsmet ve Seher Birinci çiftinin tek göz odalı evlerine misafir oldu. İmamoğlu, Birinci çiftinin ağzından kentsel dönüşümle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dinledi.
Kirazlıtepe'den Kısıklı Mahallesi'ndeki semt pazarına geçen İmamoğlu, burada Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Kendisine gelen fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. İmamoğlu'nun kendisi gibi Trabzonlu olan Ali Kasap (70) ile yaptığı sohbette renkli anlar yaşandı. İmamoğlu, "16 senedir AK Parti'ye oy veriyorum. Geçmişteki kuyrukları, çöp dağlarını biliyorum" diyen Kasap'a, "30 sene geçmiş bunların üzerinden. Yanlışlar yapılmış olabilir. Şimdi ben rakibimden daha hızlı koşup, daha çok çalışmak için geliyorum" şeklinde yanıt verdi. Pazarın sonundaki AK Parti standına uğrayan İmamoğlu, başarılar dileyip, "Hilmi Bey'e (AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı) selamlarımı iletin" dedi. 

(FOTOĞRAF)

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