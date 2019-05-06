İmamoğlu'ndan YSK açıklaması : İnşallah, bu süreç bu akşam biter

Haber: İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mısır Çarşısı'nda Ramazan alışverişi yaptı. Peynir ve hurma alan İmamoğlu daha sonra gazetecilerin YSK süreciyle ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, " YSK'nin alacağı karar, inşallah Türkiye'nin demokrasi süreci adına önümüzü açacak ve ışık tutacak bir karar olur. 36 gündür Türkiye bu konuyla çalkalanıyor. İstanbul bu sürecin içine çekiliyor ve gerçek sorunlardan uzak tutuluyor toplum. Çok uzadı, bitmesi lazım. Seçim, 31 Mart'ta yapılmıştır. Tüm gerekçeler araştırılmıştır. Tüm araştırmaların sonucu bellidir. Seçim kazananı da şu an kameralara konuşuyor. Bunu bir tek teyit etmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu, o kararı almak durumundadır. Bu kararı bekliyoruz. İnşallah, bu süreç bu akşam biter. Yarından itibaren işlerimize yine İstanbul'a odaklanmış şekilde yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlamasıyla ilgili bir soruya ise " 'Sadece protokoldeki görevimizi yaptık. Hayırlı Ramazanlar diledik. O da bize diledi" yanıtını verdi.