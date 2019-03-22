İmamoğlu'ndan Üsküdar'da pazar ziyareti

Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç ile gazeteci Uğur Dündar eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi.
(FOTOĞRAF)
Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç ile gazeteci Uğur Dündar eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi.