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İmamoğlu'ndan Soylu'nun açıklamalarına yanıt

  İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayyım açıklamalarının...

GENEL 08.09.2019, 11:45
İmamoğlu'ndan Soylu'nun açıklamalarına yanıt

 

İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayyım açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Ben, zaten bir tanım yapmıştım. Polemik olduğunu ifade etmiştim. Tabi üzüldüğüm taraf, devlet adamlığı diye bir tanımımız vardı. Devlet adamlığı, gerçekten çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon. Çünkü sizi, milyonlarca insan dinliyor. Hatta dünya dinliyor. Dünya dinleyince, ülkemiz adına yorum yapıyor. Dolayısıyla ülke içerisinde söylenen her cümle, aslında bizi ilgilendiriyor. İyi ya da kötü. Siyaset alanı bu anlamda büyük bir düzelmeye muhtaç. Herkesin dikkatli konuşmaya, oturduğu yerden koltuğunu kullanarak, kirletmeden süreç yönetmeye ihtiyacı var. O bakımdan başta da dediğim gibi, önemsememiştim. ‘Polemik yapılıyor’ demiştim ve ben de polemikten beslenmediğimi ifade etmiştim. Hala o noktadayım. İcraat içinde koşalım istiyorum. Bugün burada ortaya koyduğumuz alanın bir an önce açılması benim önceliğim. İstanbullu, bunu benden bekliyor. Ben de onun farkındayım. Ama bazen ister istemez, ufak tefek reflekslerimiz oluyor. Onları da en minimumda tutmaya çalışıyoruz. Söylenen sözler üzücüydü. Hala içinde söylenen üzücü sözler var. Bir insanı yargılamadan, sorgulamadan, onu bir sıfatla suçlamak ya da tanımlamak bu ülkenin geleceği hakine gelmemeli. O zaman niçin yargı var? Niçin hukuk var? Adalet beklentisi çok büyük toplumda bunu karşılamak için hepimiz dikkat etmeliyiz" 

"BEN, UTANIYORUM. ONLARI MI GÖSTERECEĞİM"
Bakan Soylu'nun  Atatürk portresi hediye etmesiyle ilgili sözleri üzerine İmamoğlu, "Bu polemik çok acı.Ben, Türkiye Cumhuriyeti. sınırlarında, hangi metrekaresinde kim yaşıyorsa, Atatürk posteri de hediye ederim Türk bayrağı da hediye ederim. Milli duygularımı işaret eden her şeyi hediye ederim" yanıtını verdi. "Yenikapı’ya gidecek misiniz? Araçlarla bir fotoğrafınız olacak mı?" şeklinde soru üzerine Ekrem İmamoğlu, "Benim araçlarla bir fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Benim amacım, bu şehrin israfını engellemek. Bu şehrin tasarruf gücünü arttırmak. Orada araçlar var. Arkadaşlarım teknik raporlarını basınla paylaşacaklar. Benim oraya gidip arabaları göstermem… Niye? Ben, utanıyorum. Onları mı göstereceğim. Utanıyorum yani" dedi.

(FOTOĞRAF)

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