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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul toplantısı

İSTANBUL, () İSTANBUL  Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıkış nedenlerini yaptığı basın toplantısıyla anlattı. Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlenen toplantıya CHP...

GENEL 25.12.2019, 13:25
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul toplantısı

İSTANBUL, () İSTANBUL  Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıkış nedenlerini yaptığı basın toplantısıyla anlattı.

Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlenen toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile CHP’li belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri de katıldı. Projeden bir an önce vazgeçilmesini isteyen İmamoğlu, projeye ilişkin eleştirilerini 15 başlık altında açıkladı.

“KAYBEDİLECEK SU KAYNAĞININ ALTERNATİFİ DE YAKIN BÖLGEDE BULUNMAMAKTADIR”

Sazlıdere Barajı’nın devre dışı kalacağını söyleyen İmamoğlu, Terkos gölüne de tuzlu su karışacağını belirterek, "Zemin etüdü ve sondajlar yapılsa da her zaman beklenmedik durumlar ortaya çıkar. Ayrıca kayalardaki çatlak ve kırıklar sondajla tespit edilemez. Bu çatlaklardan Kanal İstanbul’un tuzlu suyu Terkos’a girer ve Terkos, su kaynağı olmaktan çıkar. İstanbul’un büyük bölümü susuz kalır. 427 milyon metreküp içme suyu rezervi elden çıkar. Kaybedilecek su kaynağının alternatifi de yakın bölgede bulunmamaktadır." dedi.

“8 MİLYON İNSANI HAPSETMİŞ OLUYORSUNUZ”

İstanbul’un deprem riskine de değinen İmamoğlu şöyle konuştu:

"Konuşulduğu kadarıyla proje, İstanbul’un hem karadaki hem de denizdeki ekolojik denge sistemini değiştirebilecek riskler içermekle kalmıyor, İstanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasına oluşacak olan adaya, 8 milyonluk bir nüfusun hapsedilmesi gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Bu projeyle, ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine 8 milyon insanı hapsetmiş oluyorsunuz. Deprem anında bu nüfusun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Tam bir can pazarına dönecek o kritik anda milyonlarca İstanbulluyu başka bir coğrafyaya nasıl nakledeceksiniz? Vazgeçtim,  mal güvenliğini; vatandaşlarınızın canını nasıl koruyacaksınız? Bu proje hem İstanbul’un güvenliği için hem de Trakya’nın savunması için stratejik bir ihanet projesidir. Hakikaten bizden bu projeye ‘Evet’ dememizi nasıl bekliyorsunuz?.”

“İBB'YE MALİYETİ 23 MİLYAR LİRADAN FAZLA OLACAK”

İmamoğlu, Kanal İstanbul’un ,İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne maliyetiyle ilgili olarak da  “Kanal İstanbul inşaatı ile İSKİ'nin 3 isale hattı da devre dışı kalacak. Şimdiye kadar yapılmış arıtma sistemlerinin de bazıları yok olacak. İSKİ verilerine göre bu üç isale hattının yerine en az 19,5 milyar lirayla yeni arıtma tesisinin inşa edilmesi gerekecek. Kanal inşaatı ayrıca 3 farklı lokasyonda da İGDAŞ hatlarını kesecek. Böylelikle İBB'nin sadece 2 kurumuna milyarlarca liralık maliyet çıkıyor. Tahsisler ve yol yapımları yüzünden Kanal İstanbul projesinin sadece İBB'ye maliyeti 23 milyar liradan fazla olacak. Pazartesi itibariyle Kanal İstanbul protokolünden çekilerek kundaktaki bebekten 90 yaşındaki Ayşe teyzeye kadar her bir İstanbulluyu 1450 liralık yeni borçtan kurtardık" dedi.

'KANALLA TÜRKİYE PARA KAZANACAK' SAVI ULUSLARARASI HUKUK KARŞISINDA GEÇERSİZ”

Kanal İstanbul'un uluslararası sözleşmelere etkilerine de değinen İmamoğlu,  "Montrö Anlaşmasına göre, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri Karadeniz'de en fazla 21 gün kalabilir. Ayrıca uçak gemisi, denizaltı ve farklı büyüklüklerde gemilerin de geçişi sözleşmeyle yasaklanmıştır. Yani savaş çıkarmak için ihtiyaç duyulan bir askeri filo Montrö sayesinde Karadeniz'e giremez. Kanal İstanbul açıldığı takdirde bu koruma kalkanı ortadan kalkacak. Ayrıca Montrö Sözleşmesi'nin 2. maddesi ve diğer uluslararası kurallara göre gemiler, Kanal İstanbul'dan geçişe zorlanamaz. Montrö fesih edilse dahi Türkiye, Boğazlardan ticari gemi geçişini yasaklayamaz. Yani, kanalla Türkiye para kazanacak savı uluslararası hukuk karşısında geçersiz” şeklinde konuştu.

İmamoğlu 1 saati aşkın konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

(FOTOĞRAF)

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