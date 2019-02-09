İmamoğlu: Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı da istemeyiz

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, partide aday gösterilmediği için küskünler olduğu veya başka partiye geçecekleri yolundaki iddialarına değinirken, "Biz biriz, beraberiz. bütünüz. Bizim derdimiz İstanbul'un, Avcılar'ın sorunları. Aday gösterilmeyen arkadaşlarımızın, eski belediye başkanlarımızın başımızın üstünde yeri var" dedi.

"İSTANBUL'DA ACİL NELERİ ÇÖZMEMİZ GEREKTİĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki henüz imar planı onaylanmayan Yeşilkent Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli ile kürsüye çıkan İmamoğlu, Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalan aynı ailenin 9 ferdinin cenaze törenine katılacağı için programını kısa tutacağını ifade ederken, "Acılar taze, bu konuda uzun uzun konuşacağımız anlar gelecek. İstanbul'da acil neleri çözmemiz gerektiğini konuşacağız. Ama şimdi değil" dedi.

"BİZ BURADA OLMAYAN TÜM PARTİLERİN DE OYUNA TALİBİZ"

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Kampusu'nde 1989 yılında öğrenim gördüğünü, bölgedeki altyapı ve imar planları sorunlarının yanı sıra, eğitim ve sağlık gibi sorunları yakından bildiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Bu kıymetli alanda sizi hissetmeyen Büyükşehir Belediyesi olduğunu, Avcılar Belediyesi ve başkanının çabalarına rağmen sizleri görmezden geldiğini biliyorum. Sadece oy değil, kafalarının arkasında başka plan hesap olabilir. Burada Küçükçekmece Gölü sahili var. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olmaya namzetsiniz. İstanbul'a hepimiz güzel hayaller kurduk geldik. Geleceğimizi bu şehirle bu çocuklarla hayal ederek planlamaya çalıştık. Ama, mutsuz insanlar, özellikle anneler görüyorum. Tüm sosyal projelerimiz; iş, çevre, insana yönelik olacak. Çocuklarınızın hayallerinin gerçekleştiğini göreceksiniz. Hangi partiye baktığınıza asla bakmayız. Biz insana bakarız. Kökenine inancına bakmayız. Sadece bize oy veren insanlara değil. CHP ve İYİ Parti İlçe başkanımız burada. Ama biz burada olmayan tüm partilerin de oyuna talibiz" dedi.

"BİZİM ÖTEKİMİZ YOK. BİRBİRİMİZİ SEVECEĞİZ"

İmamoğlu, seçildikleri takdirde iş, aş arayan hiç kimseye "Şu partiye üye olun ondan sonra gelin" demeyeceklerini ifade ederken, "İstanbul'u yordular gönülleri kırdılar, komşu komşuya bakarak hangi partiye baktığına göre hareket eder hale getirdiler. Biz seçildiğimizde herkes birbirini kutlayacak. Bizim ötekimiz yok. Birbirimizi seveceğiz. Bizim milletimizin aslında hoşgörüsü çok büyüktür.

İster doğudan ister güneyden, batıdan gelsin. Aslında birbirimizi çok severiz. Sevgisizlik üzerinden siyaset yaparak gönülleri kazanmayı istemeyiz. Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı da istemeyiz" diye konuştu.

"ONLARIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

CHP'li İmamoğlu, konuşmasının son bölümünde Avcılar'da CHP'den aday gösterilmeyen, Belediye Başkanı Handan Toprak ve eski Başkan Mustafa Değirmenci'nin aday gösterilen Turan Hançerli'nin yanında yer alacaklarına inandığını ifade ederken, "Biz biriz, bütünüz. Bizim derdimiz İstanbul'un, Avcıların sorunları. İki başkan da Avcılar'a çok büyük hizmetler etmiştir. Şimdi de Hancerli hizmet verecek. Bütün eski belediye başkanları, aday adaylarının tecrübelerinden yararlanacağız. Onların başımızın üstünde yeri var. Gün birlik günüdür. Kol kola omuz omuza olacağız, İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz. 1 Nisan'da ciğerleriniz demokrasi nefesi ile dolacak. Demokrat belediye başkanları olacağımızın sözünü veriyorum. Yerel demokrasiyi güçlendirdiğimizde tüm Türkiye'de barış kardeşlik pekişecek. İstanbul eşittir Türkiye. Kol kola omuz omuza olun sürecin bir neferi olun. Herkesle konuşun. En yüksek oy kullanma oyuna talip olacağız. En yüksek oyla kazanacağız. Bize oy vermeyenler bile mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

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