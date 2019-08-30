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İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü
İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü. İBB'de işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylemlerini sürdürüyordu. İBB...
GENEL 30.08.2019, 14:35
İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü. İBB'de işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylemlerini sürdürüyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, işçiler arasından seçilen 3 kişiyle görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından işçi temsilcileri kendisine söylenenleri arkadaşlarına aktardı. İmamoğlu'nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, " 'işinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim' dediği " öğrenildi.
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