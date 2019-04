İmamoğlu : Her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ziyareti sonrasında yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları ile ilgili konuştu. 1 gün öncesinden İBB çalışanları ile buluşacağını belirten İmamoğlu, "Oraya katılacağım ve oradaki çalışanların emekçilerin bayramını kutlayacağım. Tabi ki buradaki çalışanlarımıza da 1 Mayıs'a gitmek isteyenlere buyursun yardımcı olayım gidin diyeceğim. Tabi kendi takdirleri. Emeğin bayramı güzeldir. Emeğin kutsallığını kutlamakta güzeldir" dedi.Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan sonraki durağı Fatih'teki İtfaiye Daire Başkanlığı oldu. Şehit itfaiye memuru Taner Çebi'nin ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle yapılan ziyarette İmamoğlu'nu İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş, Avrupa Yakası Hızır Acil Müdürü Tuncay Bulut ve çok sayıda itfaiye eri karşıladı. Ziyarette Çebi için dua eden İmamoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte bir süre sohbet etti.İtfaiye Daire Başkanlığı'nı gezen İmamoğlu, yürüyerek İBB'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binasına gitti. Yolda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yürümesine atıfta bulunarak "Daha tempoya başlayamadım ama. Benim esas yürüyüşüm çalışırken. Ben her gün yürürüm. Burada da tempom uzun olacak. Bazen işin ucu belli olmayacak. Bazen Saraçhane'den çıkıp, batı yönüne veya kuzeye 10-15 kilometre aralıksız yürüyeceğiz. Belediye başkanlığının en zevkli yanı dolaşarak durum tespiti yapmak. Bazen sıkıntıları yerinde görmek, vatandaşı dinlemek. Bu inanılmaz bir hızlı geri dönüş sağlıyor. Birçok hatayı giderebiliyorsunuz. Birçok faydasını gördük 5 yıllık deneyimimde. Önümüzdeki 5 yılda da bir an önce ilk bürokrasi günlerini toparlayıp, tamamen hizmet dönemine katılmak istiyorum. O tarafını çok seviyorum. Çok da keyifli olacak" dedi.

"EMEĞİN BAYRAMI GÜZELDİR. EMEĞİN KUTSALLIĞINI KUTLAMAK DA GÜZELDİR"

İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları ile ilgili kendisine yöneltilen soruya da, "Ben her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum. Saraçhane'ye davet edeceğiz, onların emeklerine duyduğum saygıyı anlatacağım. Aynı zamanda onlara sorumluluklarını hatırlatacağım. Çünkü 16 milyon insana hizmet ediyorlar. Belediyede çalışmak kutsal bir iş. İnsana hizmet ediyorsunuz. Her iş kutsal iş. Ama bunun farklı bir yönü var. Onu hatırlatacağım. Duyduğum saygıyı minneti ve aynı zamanda onların haklarını koruyacağımı söyleyeceğim. Burada buluşacağız. Tabi ben 1 Mayıs'ta alana gidip orada emeğin bayramın tadını almış birisiyim. Gerçekten bir bayram. Her şey var. Eleştiri de olacak. Aynı zamanda bir kutlama da var. Oraya katılacağım. Ve oradaki çalışanların emekçilerin bayramını kutlayacağım. Tabi ki buradaki çalışanlarımıza da 1 Mayıs'a gitmek isteyenlere buyursun yardımcı olayım gidin diyeceğim. Tabi kendi takdirleri. Emeğin bayramı güzeldir. Emeğin kutsallığını kutlamakta da güzeldir" dedi.

(FOTOĞRAFLI)