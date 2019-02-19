Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti
Meteoroloji'den İstanbul'da kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu

İmamoğlu Esenler'de esnaf ziyareti

Gökhan ÇELİK - -Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL() CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de esnafı ziyaret etti Esenler'de sabah saatlerinde kanaat önderleri bir araya gelerek bir tekstil atölyesi çalışanlarını...

İmamoğlu Esenler'de esnaf ziyareti

Gökhan ÇELİK - -Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL() CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de esnafı ziyaret etti
Esenler'de sabah saatlerinde kanaat önderleri bir araya gelerek bir tekstil atölyesi çalışanlarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Taş Ocağı Caddesi oldu. Burada esnafı ziyaret eden İmamoğlu, ayaküstü yaptığı sohbetlerde vatandaşların sorunlarını dinledi. İmamoğlu, sağlık sorunları bulunan 83 yaşındaki Havva Yücesoy ile ilgilendi. Ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çeken Yücesoy ile bir süre sohbet eden İmamoğlu, yaşlı kadını bir iskemleye oturtarak yanındaki sağlık ekiplerinden yardım istedi. Tek yaşadığı öğrenilen kadını evine kadar araçla bıraktıran İmamoğlu, Siirtliler Derneği'ne de kısa bir ziyarette bulundu. Burada çay ocağının başına geçen Ekrem İmamoğlu, doldurduğu çayları basın mensuplarına ikram etti.

“1 NİSAN'DAN SONRA DA SİZİ UNUTMAYACAĞIZ"
Birlik Mahallesi'ne de geçen Ekrem İmamoğlu, burada İstanbul Gönüllüleri Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Beraberindekilerle birlikte kurdele kesen İmamoğlu, burada bulunan gönüllülere hitap etti. İmamoğlu, "1 Nisan'dan sonra da sizi unutmayacağız. İstanbul gönüllüleri yoluna devam edecek. Bizim her aktivitelerimizde işiniz ne olursa olsun, bulunduğunuz zaman sizler yine çok değerli bir parçası olacaksınız. Gönüllü olarak bize katkı sunan vatandaşlar, belediyeyi kazandıktan sonra da her ortamımızda bulunarak, bazen bir gencin dersinin yardımından, bazen bir yaşlı bakımına destek veren gönüllüler, İstanbul'daki birçok hizmetten ücretsiz yararlanacak. Yani aslında İstanbul Gönüllüleri yeni başlamış ama uzun yıllar devam edecek bir çalışma olacak. O yüzden hepinizi yanımıza davet ediyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328