İmamoğlu: Başta istifa etseydi daha anlamlıydı

Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ/İSTANBUL, () CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'deki esnaf ziyaretinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesiyle ilgili konuştu. İmamoğlu, "İstifası hayırlı olsun. Başta istifa etseydi daha anlamıydı. Bu saatten sonra çok anlamı yok" dedi.

Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Esenler'de devam etti. Esenler Kültür Merkezi'nde organize edilen kanaat önderleri ile yapılan toplantıya çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, mahalle muhtarları ile CHP ve İYİ Partililer katıldı. Toplantıda konuşan İmamoğlu, "Adalet duygusu ve adil olmak belki de son yıllarda en çok aradığımız şey. İstanbul'un adil bir şehir olması. Hepimizi çok mutlu edecek. Çünkü adil bir kent, adil bir yönetici kimseyi dışarıda bırakmayacak, herkesi kucaklayan ve hisseden bir belediye başkanı kim istemez ki; herkes ister. Herkes yöneten insanın adil bir insan olmasını ister. Gözlerine baktığında bu beni de görüyor, yanındakini de görüyor hissi herkesi mutlu eder. Dolayısı ile benim en net vaadim şudur ki; İstanbul'da yaşayan 16 milyon insana karşı İstanbul tarihinin gördüğü en adil belediye başkanı olacağım. Bu konuda size söz veriyorum" dedi.

"İSTANBUL İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ VAKTİDİR"

Seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden İmamoğlu, "Değerli dostlar, yüzleşme vaktidir. Değerli dostlar değişme ve değiştirme vaktidir. İstanbul için yeni bir başlangıç vaktidir, İstanbul'un kötü gidişine dur deme ve iyi gidişatı merhaba diyerek karşılama vaktidir 1 Nisan" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MEGA PROJEMİZ KENTİN İNSANINA HİZMET EDEN PROJELER OLACAK"

İstanbul'un trafik sorunun çözümü için yarın bir basın açıklaması yapacaklarını belirten İmamoğlu, “İstanbul'da haftanın bir gününü trafikte geçiren insanların trafik sorununu konuşalım. İstanbul'da bir kişinin saatlerini hesapladılar ve haftanın bir gününü trafikte geçiriyor İstanbullu. Dünyanın bu anlamda en gerisindeyiz. Bizden mega proje diye şeyleri beklemeyin. Bizim mega projemiz bu kentin insanına hizmet eden projeler olacak. 1 kişiye değil, 16 milyona hizmet eden projelerimiz olacak" dedi.

"ÇOK GÜZEL SONUÇ ALACAĞIZ"

Konuşmasının son bölümünde seçimlerden beklentilerini açıklayan İmamoğlu, "Bu seçimde insanları ayrıştıran, insanları oy verdiği partiye göre sınıflandırarak hangi dil varsa ona oy vermeyin, verdirtmeyin. Benim kalbimden geçeni söyleyeyim. 31 Mart ile ilgili, seçim sonucu ile ilgili Esenler ve İstanbul'da seçimi kazanacağımıza dair zerre kadar şüphem yok. Bu kadar inançlıyım. Çok güzel bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.

"BAŞTA İSTİFA ETSEYDİ DAHA ANLAMLIYDI"

Daha sonra Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesini ziyaret eden İmamoğlu, burada çalışanların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tek tek çalışanlarla tokalaşan İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için destek istedi. Tekstil atölyesinden çıkışında bir gazetecinin, “Sayın Binali Yıldırım dün Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti ve şu an hızlı tren ile İstanbul'a geliyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Bazı insanlar hızlı koşar, bazı insanlar da hızlı hareket ettiğini başka araçlarla belli eder. Hızlı trenle hıza ihtiyacı var sanırım. Neyse yolu açık olsun. Kazasız belasız İstanbul'a gelsin. İstifası da hayırlı olsun. Başta istifa etseydi daha anlamıydı. Bu saatten sonra çok anlamı yok. İnşallah karşılaşırız. Ben 10-15 ilçe gezerken inşallah birinde denk geliriz" dedi.

"BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ VADİLERE PARK YAPACAĞIZ DEMELERİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

"Sizce Binali Yıldırım sizi takip ediyor mu?" sorusuna da İmamoğlu, "Vadi hatırlattık. 15 vadiye 20 milyon metrekare park yapacağımızı söyledim. 25 yıldır bu kenti yönetiyor olmalarına rağmen, sanki buraları yeni görmüşler gibi haritada gösterip bizim gösterdiğimiz vadilere park yapacağız, demeleri çok şaşırttı. Bizim gösterdiğimiz yerlerin aynılarını 15 gün sonra açıkladılar. O vadiler vardı ve 25 yıldır bu kenti yönetiyorsunuz. O vadileri yönetenler de kendi iradelerinde, onları yeni görmüş gibi buraya park yapacağız demeleri bana şaşırtıcı geldi. Onların 25 yıldır göremedikleri ve seçim öncesi hatırlayıp görmeleri benim sayemde. Bu da beni mutlu etti" şeklinde yanıt verdi.

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