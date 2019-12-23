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İmamoğlu 6 aylık dönemini değerlendirdi

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul,() -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 6 aylık dönemini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı. İmamoğlu'nun Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde...

GENEL 23.12.2019, 14:44
İmamoğlu 6 aylık dönemini değerlendirdi

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul,() -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 6 aylık dönemini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.
İmamoğlu'nun Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında İBB üst yönetimi, daire başkanları ve iştiraklerin genel müdürleri de yer aldı. İBB yöneticileri, İmamoğlu konuşma yaptığı sırada kürsünün arkasına kurulan platformda oturdu. 

"MANSUR YAVAŞ'A KARŞI SÜRDÜRÜLEN İFTİRA SÜRECİNİ KINIYORUM"
Konuşmasının başında CHP'li belediye başkanlarına yönelik bir saldırının söz konusu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bu saldırı, ne yazık ki Ankara'da gelenek haline gelmiş. Açıkçası; çok acıyla, üzüntüyle, kaygıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca Ankaralı'nın oy verip seçtiği, güvenini ortaya koyduğu Mansur Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini buradan kınıyorum. Bu kampanyaların mutlak sonuçsuz kalacağına da inancım tamdır. Ankara'da yürüttüğü hizmet politikalarıyla, tasarruf politikalarıyla, yine çok başarılı uygulamaları ve görev anlayışıyla Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu, buradan bütün gücümüzle kendisini desteklediğimizi ifade edelim. Özellikle CHP'li belediyelere yapılan bu müdahaleler, sanki güncel ve sıradan bir vakaymış gibi dile getiriliyor. Bu düşündürücü. Belediyesine müfettiş gelmemiş, hakkında inceleme başlatılmamış, hatta 'Seçimi kazandı' diye geçmişe dönük de incelemesi ve müfettiş taraması sıklıkla ve baskı üstüne baskı yapılmasını da kınıyorum. Yine Urla'da, seçilmiş bir belediye başkanımıza yapılan tutuklama sürecini de kaygıyla izlediğimi belirmek istiyorum. Hele hele yerine kayyum atanmasını da protesto ediyorum. İnsanların eğer terörle ilişkisi var ise ve terörle ilgili bir süreç denetimine tabiyse, bu ne tesadüftür ki hep seçimden sonra oluyor. Seçimden önce bunların hiçbirisi ortaya çıkmıyor" diye konuştu.

"İŞE, 6 MİLYAR LİRALIK BORCU TESLİM ALARAK BAŞLADIK"
Sunumuna finansal alanda yaptığı çalışmalardan bahsederek başlayan İmamoğlu, yaklaşık olarak 6 milyar liralık bir borcu teslim alarak işe başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: 
"İş başı yaptıktan bir hafta sonra, personelimizin maaşlarını ödeyecek paramız yoktu kasamızda. Bizden önceki yönetimin yaptığı bütçeye göre, yıl sonuna kadar 7,9 milyar liralık da bir büyük bütçe açığı devraldık. Yani 6 milyar liralık vadesi geçmiş borç ve artı, sene sonuna kadar da 8 milyar liralık da bütçe açığı. Yani işbaşı yaptığımız 26 Haziran'da, İBB'de toplamda 14 milyarlık bir kara delik devraldık. İlk altı ayımızda öncelikle işte bu 14 milyar liralık açığı yönettik. Üstelik İBB'nin ve bağlı şirketlerinin gelirlerinde de ekonomik kriz yüzünden ciddi bir gerileme yaşanmışken. Üstelik, bize ödenmesi gereken 1 milyar liranın üstünde Maliye Bakanlığı payı, bize ödenmek yerine Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde, bizden önceki yönetime kullandırılmış ve kasa bize teslim edilmiş olmasına karşın, biz, bu büyük krizi, bu devasa finansal açığı yönettik. Yönetmekle de kalmadık, 6 ayın sonunda vadesi geçmiş borçlarda neredeyse artış da olmadı"

"900 MİLYON LİRA KAR İLE BU YILI KAPATIYORUZ"
İBB iştiraklerinin ihalelere girmesiyle 900 milyon lira kar edildiğini ifade eden İmamoğlu, "İştiraklerimizin ihalelere girmesi sonucu, başkalarının şirketlerine 400 milyon liraya ihale edilen işleri, 200 milyon liraya belediye iştiraki şirketlerimiz yapar hale geldi. İlk altı ayda iştiraklerdeki bu fotoğrafı tersine çevirdik. Bu da çok büyük başarı. Hizmette devamlılığı sağladık. İGDAŞ hariç, iştiraklerimizde yaklaşık 500 milyonluk fark yarattık ve kara geçirdik. İGDAŞ ile birlikte 900 milyon lira gibi bir kar ile bu yılı kapattığımızı müjdelemek isterim" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)


 

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